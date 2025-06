video suggerito

Tentano di svaligiare una casa, nella fuga investono un carabiniere: in auto anche un minorenne Il colpo è stato sventato in una casa a Monte Compatri. Ad allertare i carabinieri il proprietario. Nella fuga in auto gli accusati investono uno dei militari ferendolo ad una gamba. In auto c'era anche un minorenne, che è stato denunciato.

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Tentano di mettere a segno un colpo in un'abitazione, scappando dai carabinieri investono un militare, ferendolo a una gamba. Arrestati un ragazzo e una ragazza di diciotto e ventidue anni, denunciati gli altri due presenti nell'auto in fuga, uno era un minorenne.

Ad allertare la pattuglia della Compagnia di Frascati, il proprietario dell'abitazione che il gruppo stava tentando di rapinare. Le accuse nei confronti dei due fermati sono furto e lesioni a pubblico ufficiale.

Il tentativo di furto in casa e la denuncia del proprietario

Il colpo organizzato dai quattro accusati stava avvenendo in una casa a Monte Compatri, in via dell'Acqua Felice. Ad allertare le forze dell'ordine il proprietario dell'abitazione, presente in casa durante il tentativo di furto.

I carabinieri della Compagnia di Frascati sono sopraggiunti sul posto e hanno notato un‘auto sospetta vicino all'abitazione segnalata nella telefonata al 112. Notando l'arrivo dei militari, i quattro accusati hanno interrotto il colpo e si sono dati alla fuga in auto, nella speranza di far perdere le proprie tracce.

Scappano e investono un carabiniere: la fuga e l'identificazione

Nel tentativo di fuggire in macchina, il gruppo ha investito uno dei militari della pattuglia mentre tentava di bloccare l'auto. Il carabiniere è stato ferito alla gamba, ma non sembra aver riportato conseguenze più gravi. Con i rinforzi di un'altra pattuglia, la fuga dell'auto dal luogo del furto è durata ben poco.

Dopo aver bloccato il veicolo, i militari hanno identificato i quattro presenti in auto. Si tratta di un uomo e una donna, rispettivamente di 18 e 22 anni arrestati con l'accusa di furto e lesioni a pubblico ufficiale. Presente in auto anche un minorenne, che è stato denunciato insieme al quarto accusato, che dopo il fermo ha tentato di scappare dai militari, ma è stato identificato poco dopo.