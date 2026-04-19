roma
video suggerito
video suggerito

Imprenditore gambizzato sotto casa a Casal Lombroso: fuggiti i due aggressori incappucciati

Imprenditore 51enne colpito alle gambe mentre rientrava a casa. Due uomini incappucciati in fuga, indagini su telecamere e movente.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Francesco Esposito
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio (iStock)
immagine di repertorio (iStock)

Un imprenditore di 51 anni è stato ferito a colpi di pistola venerdì sera, poco prima delle 20, davanti alla propria abitazione a Casal Lombroso, nella periferia ovest di Roma. Due uomini con il volto coperto lo hanno atteso nel giardino di casa e hanno aperto il fuoco mentre stava rientrando, colpendolo alle gambe. I responsabili sono poi fuggiti a bordo di un’auto.

Le condizioni dell'imprenditore gambizzato a Casal Lombroso

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti di polizia che indagano sul caso, l’uomo aveva appena parcheggiato ed era entrato nel vialetto quando i due aggressori, nascosti tra le piante, sono entrati in azione. Sono stati esplosi almeno tre colpi, che lo hanno raggiunto agli arti inferiori. Un’aggressione rapida, pianificata e portata a termine in pochi istanti.

Nonostante le ferite, il 51enne è riuscito a rientrare in casa e a dare l’allarme, contattando un amico. All’arrivo delle forze dell’ordine, i poliziotti lo hanno trovato all’interno dell’abitazione insieme al conoscente. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale San Camillo: le sue condizioni non sono gravi.

Leggi anche
Sparatoria nella notte fuori da un tempio a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fuga

Indagini su videocamere di sicurezza e movente

Ascoltato dagli investigatori, la vittima ha riferito di essere stato colpita alle spalle e di non aver visto in volto gli aggressori. Le indagini puntano ora sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso parte della scena e potrebbero aiutare a identificare i due uomini e l’auto utilizzata per la fuga.

Sul movente non ci sono ancora certezze. La vittima ha dichiarato di non sapere chi possa aver ordinato o eseguito l’agguato. Gli inquirenti stanno lavorando sui tabulati telefonici e sui rilievi balistici effettuati nel giardino della villetta per chiarire la dinamica e risalire all’arma utilizzata.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Annega alle terme, il piccolo Gabriele stava festeggiando il compleanno con i genitori
La procura indaga per omicidio colposo: sotto la lente le misure di sicurezza
Il bambino di 7 anni sarebbe stato risucchiato dal bocchettone della piscina
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views