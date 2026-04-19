Imprenditore gambizzato sotto casa a Casal Lombroso: fuggiti i due aggressori incappucciati

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Un imprenditore di 51 anni è stato ferito a colpi di pistola venerdì sera, poco prima delle 20, davanti alla propria abitazione a Casal Lombroso, nella periferia ovest di Roma. Due uomini con il volto coperto lo hanno atteso nel giardino di casa e hanno aperto il fuoco mentre stava rientrando, colpendolo alle gambe. I responsabili sono poi fuggiti a bordo di un’auto.

Le condizioni dell'imprenditore gambizzato a Casal Lombroso

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti di polizia che indagano sul caso, l’uomo aveva appena parcheggiato ed era entrato nel vialetto quando i due aggressori, nascosti tra le piante, sono entrati in azione. Sono stati esplosi almeno tre colpi, che lo hanno raggiunto agli arti inferiori. Un’aggressione rapida, pianificata e portata a termine in pochi istanti.

Nonostante le ferite, il 51enne è riuscito a rientrare in casa e a dare l’allarme, contattando un amico. All’arrivo delle forze dell’ordine, i poliziotti lo hanno trovato all’interno dell’abitazione insieme al conoscente. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale San Camillo: le sue condizioni non sono gravi.

Indagini su videocamere di sicurezza e movente

Ascoltato dagli investigatori, la vittima ha riferito di essere stato colpita alle spalle e di non aver visto in volto gli aggressori. Le indagini puntano ora sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso parte della scena e potrebbero aiutare a identificare i due uomini e l’auto utilizzata per la fuga.

Sul movente non ci sono ancora certezze. La vittima ha dichiarato di non sapere chi possa aver ordinato o eseguito l’agguato. Gli inquirenti stanno lavorando sui tabulati telefonici e sui rilievi balistici effettuati nel giardino della villetta per chiarire la dinamica e risalire all’arma utilizzata.