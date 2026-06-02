Scoperta una domus romana sotto il liceo Cavour: affreschi e mosaici nella scuola a due passi dal Colosseo

Gli scavi finanziati dal Pnrr hanno portato alla luce parte di una villa romana con affreschi, stucchi e mosaici sotto il liceo Cavour di Roma. Potrebbe estendersi nel sottosuolo del cortile della scuola.

(Foto da Cantieri Narranti)

Una domus di età medio-imperiale, secondo secolo avanti Cristo, è stata scoperta sotto la palestra maschile del Liceo scientifico Cavour di Roma, a due passi dal Colosseo e da via dei Fori Imperiali. Gli scavi, partiti su segnalazione alla Soprintendenza Speciale e finanziati con 350mila euro di fondi Pnrr, sono cominciati a settembre 2025 e giovedì 28 maggio 2026 i risultati sono stati rivelati al pubblico nel corso di un evento nell'aula magna scolastica. Al momento è emersa solo una parte di quella che si presenta come un'antica villa romana in ottimo stato di conservazione.

La scoperta su segnalazione dei docenti

Per anni, fra gli studenti del liceo è girata la voce che sotto i locali della palestra dell'istituto del rione Monti si trovassero ambienti parzialmente ostruiti dal terreno in cui si potevano scorgere antichi affreschi. Suggestioni a cui la docente Claudia Marino, archeologa, ha voluto credere. Come riporta Repubblica, la professoressa a chiesto ai ragazzi di farle vedere questi luoghi e ha capito che poteva essere qualcosa di grosso. Subito è partita la segnalazione alla Soprintendenza che ha eseguito delle verifiche.

le scritte sopra gli affreschi della domus del Liceo Cavour (Foto da Cantieri Narranti)

Gli scavi per portare alla luce la domus

Le condizioni di lavoro non erano delle più semplici, fra passaggi stretti e mancanza totale di luce ed areazione. Gli elementi pittorici hanno, però, indotto gli esperti che era necessario svuotare gli ambienti dal terreno e dai materiali che nei secoli erano stati depositati. Nel corso dei mesi di lavoro sono stati effettuati dei primi rilievi e il consolidamento della muratura, necessaria per progredire con la ricerca.

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Sono venuti fuori affreschi conservati in maniera straordinaria, con il tipico rosso pompeiano ancora ben visibile e luminoso, figure umane e motivi floreali. Ritrovati anche stucchi decorati con fregi e meandri che ricoprivano gli spazi fra le varie volte. In un ambiente è stato scoperto anche un imponente mosaico a tessere grandi e irregolari, come era di moda nel II secolo fra la nobiltà romana. Catalogati anche un'anfora, coppe e 48 cassette di reperti vari.

La domus nell'area dove vivevano Ottaviano e Cicerone

La scoperta, ancora incompleta, è vasta ma può essere anche chiave. L'area, tra le Carinae e l'Esquilino, era centrale nelle dinamiche dell'antica Roma e qui risiedevano figure come Cicerone, Pompeo e Ottaviano. Dal punto di vista archeologico, però, è stata "fortemente danneggiata durante l’edificazione moderna", come specificato dalla Soprintendenza. Qui si era già scavato nel 1895 con un intervento su via degli Annibaldi che portò alla luce una parte della domus un'iscrizione con il nome dei proprietari, membri della gens Umbria. Al momento, però il nome ufficiale è "Domus Liceo Cavour".

I fregi scoperti sotto la palestra maschile del Liceo Cavour (Foto da Cantieri Narranti)

Sulle pareti e le volte sono state trovate anche scritte molto più recenti. Non solo graffiti di ex studenti, ma anche tracce realizzate con accendini da esploratori dilettanti, anche stranieri, nella prima metà del Novecento. Buona parte della domus resta ancora da scoprire e mappare, ma secondo le ipotesi degli esperti potrebbe estendersi sotto il cortile scolastico. Nuovi scavi potranno essere effettuati non appena saranno sbloccati ulteriori finanziamenti. Da definire anche come saranno valorizzati questi ritrovamenti in futuro e quale sarà il coinvolgimento della scuola.