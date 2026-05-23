Roma, bambino disabile maltrattato da due insegnanti: urla e botte, rischiano il processo

Due insegnanti di una scuola elementare romana rischiano di finire a processo con l’accusa di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bimbo autistico.

Due insegnanti di una scuola primaria di Roma rischiano il processo con l'accusa di aver maltrattato un bambino disabile. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione indagini alle due donne, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bambino della scuola elementare nello spettro autistico.

A riportare la notizia è l'Adnkronos. Secondo quanto emerso dalle indagini, che si sono avvalse di intercettazioni ambientali audio e video, le due insegnanti avrebbero avuto un comportamento abusante nei confronti del bambino, disabile dalla nascita per via di un disturbo dello spettro autistico. Nessuna delle due avrebbe usato gli strumenti a disposizione per comunicare con il bambino in modo adeguato, e nessuna delle due avrebbe tenuto conto delle sue esigenze. Ma si sarebbero spinte molto oltre, urlandogli contro, strattonandolo e picchiandolo in alcune occasioni. Un atteggiamento che ha contribuito ad aggravare la situazione del piccolo, che si è chiuso ancora di più in se stesso.

A sporgere denuncia è stata la madre del bambino, che ha notato che c'era qualcosa che non andava. Si è quindi recata dai carabinieri, che hanno quindi fatto partire le indagini, in modo da capire nel modo più veloce possibile se effettivamente il bambino viveva a scuola una situazione di pericolo. Il quadro emerso dalle intercettazioni è preoccupante e mostrerebbe effettivamente le insegnanti abusare in modo grave dei mezzi di correzione. Chiuse le indagini, si deciderà nei prossimi mesi se andranno a processo o meno.