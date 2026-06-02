Frecce Tricolori oggi a Roma, a che ora vedere il sorvolo e dove passano per la Festa della Repubblica

Frecce Tricolori a Roma per la Festa della Repubblica oggi 2 giugno 2026: il sorvolo sulla Capitale della Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare.

Come ogni 2 giugno anche oggi sono attese le tradizionali celebrazioni per la Festa della Repubblica. Oltre alla parata prevista nella zona fra piazza Venezia e via dei Fori Imperiali, tutti i cittadini e le cittadine di Roma potranno godere della vista delle Frecce Tricolore, il cui sorvolo è previsto, come ogni anno, al termine della parata che inizia alle ore 10:00 circa.

A che ora e dove passano le Frecce Tricolori per la Festa della Repubblica

Quello delle Frecce Tricolore è uno degli spettacoli che ogni anno attirano l'attenzione di grandi e piccini al termine della parata organizzata per le celebrazioni della Festa della Repubblica. I colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, saranno disegnati nel cielo della Capitale dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare. Non si conosce esattamente l'orario in cui partiranno le Frecce Tricolori per il loro celebre sorvolo: dipende da quanto tempo verrà impiegato per la storica parata. Ciò che è certo è che la Pattuglia Acrobatica si alzerà in volo al termine dell'evento.

Non esiste una postazione perfetta per ammirare questo spettacolo: sicuramente da piazza Venezia e da tutta la zona adiacente, da quella del Tridente, a via del Corso fino a piazza del Popolo la visuale è fra le più caratteristiche. Ovviamente punti ottimi sono quelli che mostrano anche belvedere e paesaggi come la Terrazza del Pincio e di Villa Borghese, ma anche da quella dei Fori Imperiali e del Colosseo.

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Le celebrazione per la Festa della Repubblica

Uno degli appuntamenti più attesi della giornata, come ogni anno, è lo spettacolare passaggio nei cieli di Roma delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale, nata il 1° marzo 1961 come gruppo permanente per l’addestramento dei piloti dell’Aeronautica Militare. Le Frecce tricolori sono da record: La PAN è entrata nel “Guinness World Records” poiché conta il numero maggiore di aerei a reazione in una squadra militare di esibizione acrobatica, con il numero record di 10, raggiunto a Rimini il 18 giugno 2022.