Ritrovata la 13enne scomparsa da Roma: era con una ragazza, rintracciata attraverso i social Sta bene la 13enne che si era allontanata dalla sua abitazione a Roma. La polizia è risalita a lei attraverso i social di una ragazza insieme alla quale si trovava ed è andata a prenderla.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La tredicenne scomparsa da Roma mercoledì il 12 marzo è stata ritrovata. Era con una ragazza, la polizia è riuscita ad individuare quest'ultima tramite i social network, è arrivata alla giovane ed è andata a prenderla. Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv ha comunicato il ritrovamento, la tredicenne sta bene. Da quanto si apprende non era la prima volta che si allontanava volontariamente dall'abitazione dei suoi genitori. Sono stati giorni di apprensione, l'hanno cercata nella periferia Est della Capitale, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane e alle stazioni degli autobus, fino al suo ritrovamento.

Quando sè uscita di casa la tredicenne non aveva con sé il telefonino. I genitori erano preoccupati, hanno sporto denuncia, e sono partite le ricerche, che si sono concluse con esito positivo dopo tre giorni. I genitori hanno anche lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv. È uscita quando la madre e il padre non erano in casa e non sapevano com'era vestita.

Aveva con sé uno zainetto all'interno del quale aveva portato diversi abiti, ciò significa che aveva pianificato di andarsene e che si era organizzata per potersi cambiare. La vicenda si è conclusa con il suo ritrovamento, la polizia l'ha raggiunta ed è andata a prenderla.