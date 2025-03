video suggerito

Lucia Denisa Quadrozzi scomparsa a 13 anni da Roma, l'appello dei genitori:"Aiutateci a ritrovarla" Dal 12 marzo 2025 Lucia Denisa Quadrozzi, 13 anni, si è allontanata da casa nel quartiere San Basilio a Roma. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa, non ha il telefonino e ha portato con sé alcuni vestiti per cambiarsi.

A cura di Alessia Rabbai

Lucia Denisa

Lucia Denisa Quadrozzi è scomparsa da quartiere San Basilio a Roma. Della tredicenne non si hanno più notizie da mercoledì 12 marzo scorso, quando è uscita di mattina dall'abitazione in cui vive assieme ai genitori e non è più tornata. Non è la prima volta che accade, Lucia si è allontanata di nuovo. Sua mamma e suo papà preoccupati, non vedendola rientrare, hanno sporto denuncia, e sono partite le ricerche.

Hanno lanciato un appello anche attreverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, che offre sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Lucia Denisa si è allontanata nuovamente. Non ha con sé il cellulare e potrebbe prendere dei mezzi di trasporto. È uscita quando i genitori non erano in casa e pertanto non sappiamo com'era vestita. Però mancano diversi abiti e lo zainetto nero della Nike. Pertanto potrebbe cambiarsi. Ricordiamo che è reato dare ospitalità ad una minorenne con denuncia di scomparsa in corso. Attendiamo le vostre segnalazioni, grazie come sempre! Massima condivisione". La speranza è che Lucia Denisa stia bene e che si metta presto in contatto con i propri famigliari.

L'identikit di Lucia Denisa Quadrozzi

Lucia Denisa Quadrozzi ha tredici anni, è alta 1.60 metri, pesa 45 chili e ha una corporatura snella. Ha occhi marroni e capelli castani lunghi e lisci. Non ha particolari segni di riconoscimento. Da quanto si apprende non ha con sé il telefonino. È uscita quando i genitori non erano in casa dunque non sanno come sia vestita. Le zone da attenzionare particolarmente sono San Basilio e la periferia Est di Roma, ma potrebbe trovarsi anche altrove, potrebbe essersi spostata con i mezzi pubblici in altri quartieri.

È necessario fare particolare attenzione alle stazioni metropolitane, ferroviarie e alle fermate degli autobus, dove potrebbe trovarsi di passaggio. I genitori non sanno dove sia diretta. Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare immediatamente il Nuemero Unico delle Emergenze 112, rivolgersi a polizia o carabinieri, oppure contattare il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv al numero 3881894493. Qualunque dettaglio può essere utile a ritrovarla.