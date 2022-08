Quando inizia la scuola nel Lazio: il calendario scolastico e le festività 2022-2023 Nel Lazio si torna a scuola il 15 settembre, chiusura prevista per l’8 giugno: scopriamo i giorni di pausa e vacanza per le scuole, da elementari a superiori.

A cura di Beatrice Tominic

Settembre è alle porte e manca davvero poco alla ripresa dell'anno scolastico: nella regione Lazio si riparte il 15 settembre. Bambini e bambine, ma anche ragazze e ragazzi, sono in fibrillazione per questo ritorno a scuola, il primo che vede le misure antiCovid allentate dopo il biennio di pandemia: in classe questo autunno potranno dire addio alle mascherine e al distanziamento. Con loro, anche i e le docenti no vax tornano regolarmente in aula: nonostante al rientro in classe manchi poco più di un paio di settimane, però, ci sono ancora numerosi ritardi sulla scelta dei docenti di ruolo.

Nonostante questo, per tutti gli e le studenti che frequentano scuole elementari, medie e superiori, nella regione Lazio le porte della scuola si riaprono il 15 settembre. Unici esclusi da questa data sono i più piccoli: le scuole dell'infanzia, in base all'offerta formativa, ha la possibilità di anticipare l'apertura.

La data di inizio e fine anno scolastico 2022-23 nel Lazio

Nella regione Lazio le lezioni nelle scuole elementari, medie e superiori riprendono il 15 settembre e si concludono, per chi non riuscisse a fare a meno di pensare già alla pausa estiva, il prossimo 8 giugno. Anche in questo caso, però, fanno eccezione le scuole dell'infanzia: come ogni anno, per i più piccini, l'anno scolastico termina il 30 giugno.

Non appena approvato il calendario scolastico per l'anno 2022-2023, l'assessore regionale alla Scuola e alla Formazione, Claudio Di Berardino non ha nascosto il suo auspicio per un anno scolastico sempre più lontano dal periodo pandemico: "Si riparte il 15 settembre con la consapevolezza del grande lavoro fatto in questo ultimo anno che ci ha consentito di garantire ai nostri studenti un livello di sicurezza elevato grazie all’impegno di tutti nella gestione dei contagi del Covid-19 – ha dichiarato – Ci prepariamo a questo nuovo anno scolastico con grande fiducia, forti dell’esperienza acquisita nell’emergenza della pandemia, augurandoci che questa influisca sempre meno sul regolare svolgimento delle lezioni".

Calendario scolastico 2022-23: ponti e festività nel Lazio

Fra il 15 settembre e le date di fine anno scolastico a giugno 2023, però, non mancano ulteriori giorni di chiusura per la pausa invernale e quella primaverile, ponti e festività. A partire dall'inizio dell'anno scolastico, per le scuole che svolgono anche la funzione di seggio elettorale, la prima pausa arriva a fine settembre, per le lezioni politiche del 25 settembre. Dopo questa data, le scuole restano chiuse:

il primo novembre;

l'8 dicembre;

dal 23 dicembre al 6 gennaio (pausa invernale/vacanze di Natale);

dal 6 all'11 aprile (pausa primaverile/vacanze di Pasqua);

il 25 aprile;

il primo maggio;

il 2 giugno.

A queste si aggiunge anche la chiusura per la festa del Santo Patrono se ricade in un giorno di lezione. Non è sicuramente il caso di Latina, dove i santi patroni si festeggiano il 25 aprile (già chiusa per celebrare la Liberazione) e il 6 luglio. Diversamente, però, a Roma le celebrazioni di San Pietro e Paolo del 29 giugno riguardano la scuola dell'infanzia, così come quelle per i santi patroni di Frosinone, festeggiati il 20 dello stesso mese. Diversamente, invece, a Rieti e Viterbo le scuole restano chiuse il 4 dicembre e il 4 ottobre.

Ogni singolo istituto, infine, può scegliere in autonomia di effettuare adattamenti sul calendario regionale, purché siano garantiti 206 giorni di lezione per le scuole con orario articolato su 6 giorni a settimana e 171 per quelli su 5.