Ritorno a scuola, le linee guida dell’ISS su mascherine e distanziamenti Pubblicate le nuove linee guida Iss per riapertura delle scuole a settembre, alla luce dell’attuale quadro epidemiologico: si prevedono mascherine obbligatorie solo per fragili e personale scolastico.

A cura di Annalisa Cangemi

Pubblicate le linee guida Covid dell'Istituto Superiore di Sanità per il rientro a scuola degli studenti a settembre. La mascherina (FFP2) sarà necessaria solo per i fragili, a rischio cioè di sviluppare forme severe di Covid, e per il personale scolastico, e si potrà entrare in classe solo senza sintomi né febbre e solo con test negativo, rispettando le regole di igiene. Sono queste le principali "Indicazioni strategiche" per la riapertura delle scuole, contenute in un documento – che riguarda solo le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione – messo a punto dall'Iss con i ministeri della Salute e dell'Istruzione, insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Si tratta di misure standard di prevenzione per l'inizio dell'anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, mentre sono presenti anche ulteriori interventi da modulare progressivamente, in base alla valutazione del rischio e al possibile peggioramento o miglioramento del quadro epidemiologico. Un doppio ‘livello', dunque, che "consente al sistema un'adeguata preparazione e un'attivazione rapida delle misure al bisogno".

Nei prossimi giorni verrà pubblicato un documento apposito con le indicazioni per le scuole dell'infanzia. Tra le misure di base anche la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; ricambi d'aria frequenti.

Per quanto riguarda le eventuali altre misure da implementare (singolarmente o in combinazione) in caso di mutamento del quadro epidemiologico, si fa riferimento a: