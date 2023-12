Previsioni meteo Roma e Lazio per la notte di San Silvestro e Capodanno: pioggia e temperature alte Pioggia alternata a schiarite con temperature fino a 15 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 31 dicembre 2023 vigilia di Capodanno e lunedì 1 gennaio 2024 primo dell’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il maltempo "minaccia" la notte di San Silvestro e l'inizio del nuovo anno con un quadro meterologico incerto. Si attendono dunque precipitazioni da deboli a moderate. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 31 dicembre 2023 e lunedì primo gennaio 2024 registrano possibili piogge alternate a schiarite e temperature fino a massime di 13 gradi. Il fronte più interessante è quello dei valori, che si mantengono al di sopra della media stagionale, grazie all'alta pressione. Il freddo dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, con la prima ondata di gelo attesa per dopo la Befana.

Meteo Roma a San Silvestro, le previsioni per il 31 dicembre

Domenica 31 dicembre le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia alternata a schiarite. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è coperto di notte, con nubi sparse al mattino e possibili deboli piogge, pioggia a carattere moderato nel pomeriggio e nubi sparse con pioggia debole di sera. Le temperature oscillano tra minime di 12 e massime di 15 gradi nelle ore centrali della giornata.

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con nubi sparse e pioggia alternata a schiarite. Per quanto riguarda le temperature vediamo cosa ci si aspetta capoluogo per capoluogo: dai 9 ai 13 gradi a Frosinone, dai 13 ai 15 gradi a Latina, tra gli 8 ai 12 gradi a Rieti, tra gli 8 e i 13 gradi a Viterbo.

A Capodanno piogge sparse, le previsioni meteo del 1 gennaio a Roma

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 1 gennaio registrano tempo ancora instabile, con possibile pioggia. Sulla Capitale c'è pioggia alternata a schiarite, il cielo è poco nuvoloso al mattino con precipitazioni deboli, coperto il pomeriggio ancora con pioggia debole e coperto di sera con precipitazioni assenti. Le temperature oscillano tra minime di 11 e massime di 15 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Nel resto della regione si registrano nubi sparse, con pioggia alternata a schiarite su Latina e Rieti.Sul fronte delle temperature abbiamo tra i 10 e i 13 gradi a Frosinone, tra i 12 e i 15 a Latina, tra gli 8 e i 12 a Rieti, tra i 9 e i 13 a Viterbo

Tendenze meteo dei primi giorni dell'anno

Il 2024 inizia all'insegna del tempo piuttosto stabile e delle temperature miti, sicuramente al di sopra della media stagionale. Le precipitazioni come anticipano gli esperti de Il Meteo.it sono assenti almeno fino al 4 gennaio.