Meteo a Roma per Vigilia, Natale e Santo Stefano: previsti bel tempo e temperature sopra la media Tempo stabile e soleggiato con temperature fino a 15 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il ponte delle feste natalizie, pioggia debole a Natale. Clima mite per le festività grazie all’anticiclone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per vigilia, Natale e Santo Stefano registrano tempo bello, precipitazioni tendenzialmente assenti tranne che per il 25 dicembre e temperature al di sopra della media stagionale. Ad attenderci è dunque un Natale "insolito": niente freddo "polare" o neve ma massime che arrivano a toccare i 15 gradi. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it a partire dalla prossima settimana e già nel weekend arriva l'anticiclone, con una massa d'aria in parte di origine africana, che rende le festività natalizie più miti.

Meteo a Roma per la Vigilia di Natale, tempo stabile per il 24 dicembre

Alla vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è coperto di notte e al mattino, con nubi sparse il pomeriggio e sereno di sera. Le precipitazioni sono assenti e il vento soffia moderato. Le temperature oscillano tra minime di 13 e massime di 15 gradi. Il quadro meterologico è piuttosto stabile anche sul resto del territorio del Lazio, con possibile debole pioggia solo sul Frusinate ma tendenzialmente il tempo sarà bello. Sul fronte dei valori osservando capoluogo per capoluogo abbiamo: tra 9 e 12 gradi su a Frosinone, tra 13 e 14 gradi a Latina, tra 7 e 10 gradi a Rieti, tra 9 e 12 gradi a Viterbo.

Pioggia e temperature miti a Natale, le previsioni meteo a Roma per il 25 dicembre

Natale, lunedì 25 dicembre, sarà una giornata all'insegna dell'instabilità, con nuvoloso e precipitazioni. Nel dettaglio sulla Capitale piove durante la notte, dal mattino fino a sera. Le temperature si mantengono miti, con minime intorno ai 10 gradi e massime ben al di sopra e il vento soffia moderato. Instabilità anche sul resto del territorio del Lazio.

Meteo Roma, temperature sopra la media a Santo Stefano

Martedì 26 dicembre, giorno in cui si festeggia Santo Stefano le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo stabile, con sole, cielo sereno o nubi sparse. Come già scritto il quadro meterologico si mantiere stabile e le precipitazioni sono assenti. L'aspetto più interessante riguarda le temperature che si mantengono al di sopra della media stagionale.