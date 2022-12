Martedì l’ultimo saluto ad Alessia Sbal, investita sul Gra: “Niente tristezza, solo musica e balli” Si terranno martedì al Palazzetto dello Sport di Ciampino i funerali di Alessia Sbal, la donna investita e uccisa da un camion sul Raccordo anulare.

A cura di Natascia Grbic

Si terranno martedì alle 10.30 i funerali di Alessia Sbal, la donna investita sul Grande Raccordo Anulare da un tir. La sindaca di Ciampino Emanuela Colella ha messo a disposizione della famiglia il palazzetto dello Sport, in modo da accogliere più persone possibili per dare l'ultimo saluto alla ragazza. Solo pochi giorni dell'incidente che le è costato la vita, Alessia aveva detto alla madre e alla sorella che non voleva vedere piangere nessuno al suo funerale. Voleva una festa con risa, canti e balli.

Solo due giorni fa Tina, la madre della ragazza, aveva lanciato un appello tramite i social per trovare un posto adatto per celebrare il funerale della figlia. "Buongiorno, sono la mamma di Alessia Sbal e sono alla ricerca di un locale abbastanza capiente per fare dare l'ultimo saluto ai suoi amici – le parole della donna – Alessia non credeva alla chiesa ma ai suoi amici e agli animali e il suo desiderio era questo… ricordarla con musica e risate. Niente tristezza. Aiutatemi a trovarlo. Grazie". In suo aiuto è venuta la sindaca di Ciampino, mettendo a disposizione il Palazzetto dello Sport.

Alessia Sbal è stata investita domenica sera sul Grande Raccordo Anulare a Roma da un camionista che non si è fermato a prestare soccorso. La donna si era fermata con l'auto sulla corsia di emergenza quando è stata presa in pieno dal tir. Secondo l'ipotesi più accreditata, la donna sarebbe stata tamponata da un tir, che ha continuato a tirare dritto senza fermarsi. La 43enne, che era al telefono con un'amica in quel momento, lo ha costretto a fermarsi sulla corsia di emergenza e ha cominciato a discutere con lui. Nell'andarsene, l'uomo l'avrebbe travolta, trascinando il corpo fino alla corsia centrale e uccidendola sul colpo. È stato arrestato pochi giorni dopo, e accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.