Lunedì i funerali di Francesca Testana, la 26enne mamma di due bimbi morta in discoteca Francesca Testana è morta per un’aritmia fulminante la notte del 18 luglio mentre si trovava in discoteca con gli amici. Lunedì i funerali della giovane.

A cura di Natascia Grbic

Si terranno lunedì pomeriggio alle 15.30 i funerali di Francesca Testana, la giovane di ventisei anni morta la notte del 18 agosto a causa di un'aritmia fulminante. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti ad Aprilia, in piazza Roma. Lunedì mattina alle 10, inoltre, sarà allestita la camera ardente nel cimitero di Aprilia.

Francesca Testana è morta la notte del 18 luglio poco dopo l'una. Stava ballando insieme agli amici quando si è sentita male ed è crollata a terra. I soccorsi, intervenuti immediatamente, non hanno potuto fare nulla per lei. Prima i membri dello staff della discoteca le hanno praticato il massaggio cardiaco, poi sono intervenuti i sanitari del 118, arrivati con l'ambulanza dopo cinque minuti dalla chiamata. Dopo mezzora di tentativi, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

"La situazione era anormale – ha dichiarato a Fanpage.ituno dei primi ragazzi che l'ha soccorsa – non è stato come quando una persona sviene o si sente male perché ha bevuto troppo, era altro. Senza contare che era lucida, non aveva né cocktail in mano, né sigarette. Ho allontanato subito le persone che le stavano intorno per farle aria, e con un amico siamo andati subito a cercare qualcuno dello staff più preparato sul da farsi. Quasi nessuno si era reso conto dell'accaduto, è triste dirlo, ma c'era ancora gente che le ballava intorno".

Dall'autopsia è emerso che Francesca Testana è morta per un'aritmia fulminante. Nel sangue non ci sono tracce né di alcol né di droga. Un decesso inspiegabile quello della 26enne, che ha lasciato sconvolti gli amici e la famiglia. La ragazza, madre di due bimbi piccoli, era uscita dopo essersi negativizzata dalla covid-19. Ma non risultano esserci collegamenti tra il decesso e il virus.