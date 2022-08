Com’è morta Francesca Testana, i risultati dell’autopsia: nessuna traccia di droga o alcol I risultati dell’autopsia sulla salma di Francesca Testana, morta improvvisamente in una discoteca di Latina mentre stava ballando: la giovane è deceduta a causa di un’aritmia fulminante.

A cura di Enrico Tata

Francesca Testana è morta per un'aritmia fulminante: il cuore comincia a battere a un ritmo elevatissimo, comincia a vibrare e al cervello non arriva più sangue. Questi i risultati dell'autopsia sul corpo della ragazza, morta improvvisamente all'interno del disco pub di Latina ‘El Paso' nella notte tra il 17 e il 18 agosto. Nel suo sangue, inoltre, non è stata trovata alcuna traccia di sangue o droga. Per il referto ufficiale occorrerà attendere due mesi, ma le anticipazioni pubblicate oggi da Il Messaggero non lasciano spazio a dubbi: Francesca non ha assunto né alcolici né sostanze stupefacenti.

Era mezzanotte quando la ragazza, che stava ballando in pista, è improvvisamente caduta a terra. I primi soccorritori le hanno praticato il massaggio cardiaco, poi sono arrivati i sanitari del 118 che hanno continuato i tentativi di rianimazione, ma dopo circa un'ora la ragazza è morta. Qualche settimana fa Francesca era risultata positiva a Covid-19, ma al momento non sembrano esserci collegamenti con il suo decesso.

Dopo l'autopsia eseguita all'ospedale Goretti di Latina, oggi probabilmente i magistrati riconsegneranno la salma alla famiglia della giovane per l'organizzazione dei funerali. Francesca lascia il marito e due figli piccoli di tre e quattro anni.

Uno dei ragazzi che per primo ha tentato di soccorrere la ragazza ha raccontato a Fanpage.it: "Stavamo seduti al tavolo a chiacchierare, quando a un certo punto è partita la musica con i balli di gruppo. In tanti siamo saliti sul palco e abbiamo cominciato a ballare, Francesca era accanto a me insieme a un amico. Lo spazio era poco, stavamo tutti appiccicati e faceva molto caldo, quasi non si respirava anche se stavamo all'aperto. A un certo punto mi giro e la vedo che cade come di piombo a terra, sbattendo la testa. Non si è accasciata, è proprio crollata". E ancora: "Ho allontanato subito le persone che le stavano intorno per farle aria, e con un amico siamo andati subito a cercare qualcuno dello staff più preparato sul da farsi. Quasi nessuno si era reso conto dell'accaduto, è triste dirlo, ma c'era ancora gente che le ballava intorno".