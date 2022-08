Ragazza di 26 anni si sente male in discoteca e muore: indagano i carabinieri Secondo le prime informazioni, la giovane è deceduta per un arresto cardiaco. La tragedia nella discoteca El Paso di via Missiroli, a Latina.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una ragazza di ventisei anni residente ad Aprilia è morta questa notte in una discoteca a Latina. La giovane, stando a quanto appreso, ha avuto un arresto cardiaco. Inutili i tentativi del 118 di rianimarla, è deceduta poco dopo essersi sentita male. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Latina.

La tragedia è avvenuta questa notte nella discoteca El Paso di via Missiroli, a Latina. Secondo le prime informazioni emerse, la ragazza, madre di due bambini piccoli, si sarebbe sentita male poco dopo l'una. Subito sono stati allertati i soccorsi del 118, ma non c'è stato nulla da fare.

Quali siano le cause del malore, al momento non è noto. I militari stanno indagando a 360 gradi, e ascolteranno le persone che si trovavano con la giovane, oltre al personale della discoteca, in modo da fare luce sull'accaduto. Gli accertamenti sono tuttora in corso, ed è probabile che il magistrato decida di disporre l'autopsia sulla salma della 26enne in modo da chiarire con sicurezza le cause del decesso.

Sconvolti gli amici della giovane e le persone che hanno assistito alla scena. Inizialmente si è sperato che la ragazza si riprendesse e che potesse salvarsi una volta arrivato il 118. Così non è stato, e la 26enne è deceduta davanti gli occhi increduli dei presenti e la disperazione degli operatori sanitari, che hanno tentato di rianimarla. Sul posto, sono arrivati immediatamente i carabinieri di Latina per le indagini. Si vuole capire se la giovane sia deceduta per cause naturali o se vi sia un altro motivo dietro il suo improvviso e prematuro decesso.

Notizia in aggiornamento