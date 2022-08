Francesca morta a 26 anni in discoteca, la sorella: “Ha avuto un malore, non era ubriaca o drogata” La sorella di Francesca Testana, la giovane morta questa notte in discoteca, si è sfogata sui social. “È morta una madre di ventisei anni, solo questo dovete dire”.

A cura di Natascia Grbic

"È crollata a terra all'improvviso, non aveva bevuto. Stava ballando sul palco quando si è accasciata". Sono ancora incredule le persone che hanno visto morire Francesca, la 26enne di Aprilia che questa notte è deceduta nella discoteca El Paso di via Missiroli.

La giovane, madre di due bimbi, era uscita con gli amici e la sorella quando improvvisamente si è sentita male. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, andati avanti per più di mezzora. Gli operatori, vedendo che il cuore della ragazza non riprendeva a battere, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

"I nostri addetti sono intervenuti immediatamente. In sala c'erano anche un infermiere e un giovane medico. Abbiamo provato a rianimarla", le parole dei titolari del locale, raccolte da Il Messaggero. Secondo i testimoni, la ragazza non avrebbe bevuto. Insieme a lei c'era anche la sorella, che ha chiamato immediatamente i genitori, che si sono precipitati sul posto.

E proprio la sorella, poco fa, si è sfogata sui social. "Leggo titoli di cronaca assurdi. È morta una madre di ventisei anni, solo questo dovete dire. Mia sorella non era né drogata né ubriaca, ha avuto un malore in un pub. Perché sì, le mamme possono anche uscire. Esigo silenzio e rispetto verso la mia famiglia che ora è distrutta".

La ragazza si è sentita male verso l'una di notte. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno vagliando tutte le ipotesi per capire cosa è accaduto e come mai Francesca abbia perso la vita in modo così improvviso a soli ventisei anni. Sul corpo è stata disposta l'autopsia, in modo da accertare le cause del decesso.