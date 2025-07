video suggerito

Chi era Mara Severin, la sommelier di 31 anni morta nel crollo del ristorante stellato Essenza a Terracina Mara Severin aveva 31 anni, viveva a Pontinia e da undici lavorava come sommelier nel ristorante stellato Essenza in via Tripoli a Terracina. Il crollo di parte del tetto non le ha lasciato scampo, ed è morta in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

"Sono passati 10 anni da quando ho varcato quel cancelletto senza sapere cosa mi avrebbe riservato quella chiacchierata e quel fine settimana di prova. Un percorso lungo, fatto di tanti momenti, pieno di emozioni, che non si ferma ma continua su quella strada, arricchendo la mia curiosità su questo mondo che si chiama ‘Vino e Ristorazione', che solo grazie a Simone e Ilary ho avuto modo di poter conoscere e approfondire". Così, lo scorso 20 ottobre, Mara Severin salutava con affetto sui social i suoi dieci anni di attività nel ristorante stellato ‘Essenza' di Terracina, guidato dallo chef Simone Nardoni. Nata a Sabaudia nel 1994, viveva a Pontinia: a ‘Essenza' lavorava come sommelier e responsabile di sala. Severin è morta ieri sera, circa un'ora dopo il crollo: la 31enne si trovava nel punto esatto dove si è verificato il cedimento, rimanendo sotto le macerie. Quando un vigile del fuoco è riuscito a tirarla fuori, l'ha affidata immediatamente alle cure del 118, con gli operatori che l'hanno rianimata sul posto. Purtroppo però, le sue condizioni erano disperate, ed è deceduta poco dopo l'arrivo all'ospedale Fiorini di Terracina.

Il ristorante Essenza: "Mara era parte della famiglia"

A descrivere Mara Severin è lo stesso ristorante Essenza, che in un comunicato specifica che la ragazza lavorava a ‘Essenza' da undici anni, "da quando il ristorante era a Pontina (LT) e poi si è trasferito a Terracina (LT). Originaria di Sabaudia, abita a Pontinia, ha imparato sul campo la gestione della cantina proprio con Simone Nardoni che l’ha sempre vista come un anello fondamentale della catena. Lo chef ha sempre detto “il team è come una famiglia, la maggior parte delle persone che lavorano in squadra sono cresciute professionalmente insieme” e Mara è una di queste. Lo chef Simone Nardoni ha sempre espresso gratitudine e riconoscenza per il lavoro di Mara che lavorava con grande passione e senso di squadra, portando avanti con successo anche il progetto di La Cave, la sala del ristorante Essenza dedicata al vino, pensata per degustazioni private e percorsi su misura. In questo momento sono tutti molto provati da quanto accaduto e Simone Nardoni non rilascia dichiarazioni alla stampa.

Ci stringiamo intorno al dolore del team e della famiglia di Mara Severin".

Il crollo del tetto del ristorante Essenza

Sono dieci le persone rimaste ferite nel crollo del tetto del ristorante Essenza, tre sono ricoverate in terapia intensiva. Gli altri lavoratori del ristorante sono riusciti a salvarsi: cinque si trovavano nella cucina, quattro in sala. Severin era vicina alla porta, nel punto esatto in cui è avvenuto il crollo, cosa che non le ha lasciato scampo. Scene da guerra quelle che i residenti di Terracina hanno visto ieri sera in via Tripoli: dove prima c'erano tavoli con persone che mangiavano serene, poco dopo si è vista solo la devastazione, con i feriti sulle barelle e i vigili del fuoco che scavavano tra le macerie. La procura di Latina ha disposto il sequestro del locale per condurre gli opportuni accertamenti.