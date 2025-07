video suggerito

Crolla il tetto del ristorante stellato a Terracina, morta una ragazza: è la sommelier Mara Severin Verso le 22 di lunedì 7 luglio è crollata parte del tetto del ristorante stellato Essenza a Terracina. Mara Severin, sommelier, è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Mara Severin la giovane di 31 anni morta ieri sera nel crollo del tetto del ristorante stellato Essenza a Terracina. La ragazza, sommelier di professione, aveva riportato ferite gravissime: rianimata sul posto e portata d'urgenza all'ospedale Fiorini di Terracina, è deceduta poco dopo. Sono in totale dieci le persone ferite, di cui tre in prognosi riservata. La procura di Latina ha disposto il sequestro del locale, le indagini – condotte dai carabinieri – sono coordinate dal pubblico ministero Giuseppe Miliano.

Il crollo alle 22, il locale era pieno

Il crollo di parte del tetto del ristorante Essenza è avvenuto intorno alle 22, quando il locale era pieno di persone. Alcuni testimoni che si trovavano all'interno hanno parlato di due cedimenti. Cosa abbia provocato il collasso dell'edificio, non è ancora chiaro. Quando si è verificata la tragedia non pioveva, ma tirava un vento molto forte. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, è arrivato anche il sindaco di Terracina Francesco Giannetti.

Severin rianimata sul posto, poi il decesso

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, quando è avvenuto il crollo Severin si trovava vicina alla porta del locale. A trovarla tra le macerie è stato un vigile del fuoco, che ha subito allertato i soccorsi. Immediatamente presa in carico dal 118, è stata rianimata sul posto: agli occhi dei sanitari è apparso chiaro sin da subito che le sue condizioni erano disperate, ed è stata portata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Fiorini di Terracina. Le lesioni riportate però, erano troppo gravi: nonostante gli sforzi dei medici la 31enne è deceduta, tra lo strazio di amici e familiari che hanno sperato si potesse salvare.

Chi era Mara Severin

Mara Severin aveva solo 31 anni ma era una sommelier stimata e di lunga esperienza. Al ristorante Essenza, dove guidava il servizio, era una figura di riferimento: lavorava lì da oltre dieci anni, in un percorso fatto di crescita personale e professionale. "Sono passati 10 anni da quando ho varcato quel cancelletto senza sapere cosa mi avrebbe riservato quella chiacchierata e quel fine settimana di prova – scriveva lo scorso anno Severin sui social, per festeggiare i dieci anni di servizio -. Un percorso lungo, fatto di tanti momenti, pieno di emozioni, che non si ferma ma continua su quella strada, arricchendo la mia curiosità su questo mondo che si chiama ‘Vino e Ristorazione‘, che solo grazie a Simone e Ilary ho avuto modo di poter conoscere e approfondire.