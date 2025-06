Mena la suocera al battesimo della figlia, la moglie lo denuncia: “Ubriaco e drogato, mi picchia da anni”

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Sono emersi nuovi dettagli nel caso dell'uomo arrestato a Terracina con l'accusa di maltrattamenti in famiglia dopo aver picchiato e mandato in ospedale la suocera. L'uomo è stato denunciato anche dalla moglie, che si è recata in commissariato raccontando di anni passati a sopportare violenze e soprusi da parte del marito, con problemi di alcolismo, tossicodipendenza e dedito al gioco d'azzardo. L'uomo adesso si trova in carcere, mentre la suocera si trova ricoverata ancora in condizioni critiche in ospedale: dopo le percosse ha avuto un malore.

Una vicenda terribile quella avvenuta domenica a Terracina, in quello che sarebbe dovuto essere un giorno di festa. Il padre della bambina appena battezzata si è ubriacato al pranzo con amici e parenti, iniziando immediatamente a essere aggressivo e violento. Voleva per forza tenere la bambina e portarla in macchina con sé: date le sue condizioni però, la moglie si è rifiutata di lasciargli la piccola. Ed è a quel punto che lui ha cominciato a schiaffeggiarla davanti a tutti, urlando e insultandola. La madre e la sorella hanno provato a prendere le sue difese, cercando di allontanare il violento. Lui si è accanito anche su di loro, picchiandole e facendo cadere a terra la suocera, che si è sentita male.

A notare la scena e ad avvicinarsi immediatamente è stato un carabiniere libero dal servizio, che ha allertato immediatamente il 112. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno accertato lo stato alterato dell'uomo, e lo hanno portato in commissariato (non con poca difficoltà dato che ha cominciato a prendere a testate le volanti e cercato di scagliarsi contro i presenti. Arrestato, è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.