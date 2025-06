video suggerito

Rissa al battesimo, botte e tavoli ribaltati: il papà della piccola manda la suocera in ospedale, è grave Si sono riuniti al ristorante per festeggiare un battesimo, quando è scoppiata una rissa. Il papà della piccola ha litigato con la compagna e ha aggredito la suocera, facendola finire in ospedale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un battesimo concluso con una rissa, la nonna della piccola in ospedale e il padre in arresto, con l'accusa di aggressione e lesioni. È quanto accaduto domenica scorsa in un ristorante a Terracina dopo la funzione religiosa, durante i festeggiamenti per il battesimo di una bimba. La nonna, a due giorni dall'aggressione, si trova ancora in ospedale in condizioni critiche.

Genero massacra la suocera e la manda in ospedale: cosa è successo

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di domenica scorsa, 22 giugno 2025. Non è chiaro cosa abbia portato alla lite: sembra che inizialmente sia scattata una discussione fra i genitori della piccola appena battezzata e che, in poco tempo, la situazione sia degenerata, con tanto di tavoli ribaltati e sedie che volavano. Il gruppo si trovava in un noto ristorante di Terracina, in provincia di Latina, quando è scoppiata la rissa.

Vista la confusione, sono stati allertati immediatamente gli agenti della polizia di Stato e gli operatori sanitari del pronto soccorso del 118 che hanno trasportato d'urgenza in ospedale una persona, la nonna della piccola. Ad aggredirla, invece, sarebbe stato il papà della bambina. Inizialmente i presenti pensavano avesse avuto un malore, vedendola svenire. Ma poco dopo è apparso subito chiaro che si è trattata di un'aggressione.

Leggi anche Terribile incidente fra trattore e una moto Ape: grave un uomo elitrasportato in ospedale

La rissa al pranzo di battesimo a Terracina

L'uomo avrebbe colpito la donna con un forte pugno sul torace. A picchiarla il genero, che si sarebbe trovato in condizioni alterate a causa del consumo di alcool dopo il pranzo di battesimo e dopo una discussione che sarebbe scoppiata al momento di pagare il conto con la compagna, la cognata e la suocera, che ha poi avuto la peggio.

L'arrivo dei soccorsi: come sta la nonna della bimba battezzata

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti del commissariato di via Petrarca intervenuti nel locale insieme agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, che si sono precipitati verso la donna priva di sensi, l'hanno trasportata a bordo dell'ambulanza e l'hanno trasferita in ospedale.

Una volta giunta nella struttura dell'ospedale Fiorini di Terracina, è poi stata trasferita ancora al Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata intubata nel reparto di Rianimazione, dove si trova ancora oggi, dopo due giorni, in condizioni critiche.