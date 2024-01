L’incidente tra Ciro Immobile e il tranviere verrà archiviato: hanno trovato un accordo Si conclude con l’archiviazione e un’intesa tra le parti la vicenda legata all’incidente stradale tra Ciro Immobile e un tranviere. Per il perito infatti entrambi avrebbero responsabilità nel sinsitro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Nessun processo per l'incidente tra Ciro Immobile e il tranviere Walter Mannoni, rimasti coinvolti in un sinistro stradale in Piazza delle Cinque Giornate a Roma il 16 aprile del 2023. I due conducenti a seguito dello scontro si sono denunciati a vicenda per lesioni stradali ed erano indagati entrambi. Tuttavia a distanza di quasi un anno dall'incidente ieri hanno deciso di ritirare le querele, presentandosi al commissariato con i loro legali Erdis Doraci per il calciatore della Lazio e Alessandro Martelli per il conducente del tram. Per oggi, mercoledì 24 gennaio, come riporta Il Messaggero, si attende la chiusura dell'inchiesta davanti al giudice delle indagini preliminari Roberto Ranazzi, e la vicenda verrà archiviata con un'intesa tra le parti.

Per il perito sia Immoibile che il tranviere hanno responsabilità nell'incidente

Oggi era in programma l'udienza per l’incidente probatorio, con l’illustrazione della perizia fatta che evidenziava come entrambi avessero avuto responsabilità nel sinistro e dunque tutti e due avrebbero rischiato di finire a processo. Per il perito Mario Scipione infatti non è possibile stabilire con certezza chi tra i due avrebbe provocato l'incidente. La conclusione è la seguente: impossibile stabilire chi tra i due conducenti non abbia rispettato il semaforo rosso, ma se il calciatore binacoceleste avesse rispettato i limiti di velocità, probabilmente, l’incidente ci sarebbe stato.Il calciatore infatti procedeva a 65 chilometri orari su un tratto di stada che ne consente 45.

L'incidente tra Ciro Immobile e il tranviere

L'incidente tra Ciro Immobile e il tranviere ha visto diverse persone finire in ospedale: oltre ai due conducenti anche le figlie del capitano della Lazio e alcuni passeggeri lievemente feriti, che viaggiavano a bordo del mezzo. Immobile dopo l'impatto ha riportato un trauma alla colonna vertebrale e una frattura composta ad una costola, mentre il tranviere è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice arancione, poi dimesso con sette giorni di prognosi.