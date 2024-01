Se Ciro Immobile avesse rispettato limiti di velocità, non avrebbe preso il tram: lo dice il perito Se Ciro Immobile fosse andato a 45 chilometri all’ora, cioè entro i limiti stabiliti su quel tratto di lungotevere, l’incidente con il tram non si sarebbe verificato. E invece il bomber biancoceleste procedeva a 65 chilometri orari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Se Ciro Immobile avesse rispettato i limiti di velocità, l'incidente con il tram non si sarebbe verificato. Se l'attaccante della Lazio fosse andato a 45 chilometri all'ora, cioè entro i limiti stabiliti su quel tratto di lungotevere, nessuno si sarebbe fatto male. E invece il bomber biancoceleste procedeva a 65 chilometri orari. Quella velocità ha reso il sinistro praticamente inevitabile.

Sono le conclusioni dell'ingenere Mario Sciopione, il perito nominato dal gip per fare luce sulla dinamica dell'incidente tra l'auto di Immobile e un tram avvenuto il 16 aprile del 2023 in piazza delle Cinque Giornate.

Ma chi tra i due conducenti ha attraversato l'incrocio con il semaforo rosso e ha, di fatto, causato l'incidente? Secondo l'ingener Sciopione non è possibile stabilirlo. Nelle parole del perito, riportate dal Corriere della Sera, "nonostante l’impianto sia risultato funzionante, le dichiarazioni dei testimoni, lo schema dei movimenti e la planimetria dell’impianto non hanno consentito di stabilire in modo univoco quale dei due indagati abbia impegnato l’area con il rosso".

Per questo non è stato possibile attribuire le responsabilità in merito al passaggio con il semaforo rosso. Di conseguenza, l'ingegnere si è concentrato sull'evitabilità o meno dell'incidente. E in questo senso la conclusione è che Immobile avrebbe dovuto procedere a una velocità più bassa per poter frenare in tempo. Al contrario, l'andatura a 65 chilomeri all'ora ha reso lo scontro con il mezzo pubblico inevitabile.

Ciro Immobile, che è già indagato di lesioni stradali, potrebbe dover rispondere anche di un'altra accusa: secondo la perizia redatta dall'ingegner Sciopione, al giocatore della Lazio dovrebbe essere contestata anche la violazione delle norme del Codice della strada relative alla velocità e alla prudenza necessaria da tenere vicino a un incrocio.