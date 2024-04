video suggerito

Bomba inesplosa a Viterbo, la Asl: "Per la bonifica visite sospese, in ospedale solo se è urgente" Visite sospese a Belcolle, al SerD e alla Cittadella di Viterbo nel giorno della bonifica della bomba, il 7 maggio. La Asl: "Recatevi in ospedale soltanto in caso di effettiva emergenza".

A cura di Beatrice Tominic

L'ospedale Belcolle di Viterbo.

Prevista il prossimo 7 maggio la bonifica della bomba inesplosa a Viterbo, in via Alcide De Gasperi. Per garantire sicurezza ed evitare i disagi è già pronto un piano di azione. E dalla Asl, che ha già sospeso visite ambulatoriali, arriva la richiesta di recarsi in ospedale, con riferimento a quello di Belcolle e alla Cittadella della Salute di Viterbo, "solo in caso di emergenza" o, altrimenti, di preferire le altre strutture della Tuscia che offrono analoghi servizi presenti.

I provvedimenti per il 7 maggio

Come anticipato, la giornata in cui è prevista la rimozione dell'ordigno bellico, 7 maggio 2024, sono già state emanate disposizioni per la cittadinanza per non disturbare le forze dell'ordine, gli artificieri dell'Esercito italiano, gli agenti della Polizia locale, gli operatori sanitari deputati alla gestione dell'emergenza e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nelle operazioni di rimozione dell'ordigno, compresi tutti coloro che si occupano della viabilità. Proprio per questa ragione sono stati presi provvedimenti anche sui servizi sanitari delle sedi più vicine alla zona rossa.

Ospedali in zona rossa: cosa succede il 7 maggio alla Cittadella della Salute

Le misure di sicurezza, come anticipato, riguardano soprattutto l'ospedale Belcolle e la Cittadella della salute di Viterbo: "L'obiettivo è garantire l'erogazione dei servizi sanitari ai cittadini assistiti", scrivono dalla Asl di Viterbo in una nota. Eppure sono già state rese note alcune raccomandazioni.

Alla Cittadella della Salute le attività del Poliambulatorio, di Neuropsichiatria infantile, del Dipartimento di salute mentale, di Medicina legale, del Centro diabetologico e del Consultorio familiare non subiranno variazioni, ma la Direzione strategica della Asl invita i cittadini a recarsi in una giornata diversa dal 7 maggio o a scegliere altri servizi analoghi in altre strutture, soprattutto in caso di servizi ad accesso diretto e senza prenotazione, come Cup e Punto prelievi.

La richiesta è stata inviata per evitare che altri mezzi, oltre quelli necessari, possano concentrarsi e, eventualmente, bloccare la viabilità, in prossimità della zona rossa.

Ospedale Belcolle di Viterbo e SerD: le misure previste

Disposizioni specifiche per il 7 maggio anche all'ospedale Belcolle di Viterbo, dove le attività ambulatoriali sono sospese dal pomeriggio di lunedì 6 fino a tutta la giornata di martedì 7 maggio, per consentire agli specialisti di svolgere il servizio di guardia attiva presso il pronto soccorso, fino a cessata necessità.

Per l'intera giornata del 7, sono sospese anche le visite ai degenti, salvo in casi specifici. Attivi regolarmente, infine, i servizi di Dialisi, Day Hospital oncologico e Radioterapia, previsto un programma specifico per quelli in dialisi. Anche all'ospedale di Belcolle, Cup e Punto prelievi resteranno aperti, ma anche in questo caso si invita la cittadinanza a recarsi in ospedale soltanto in caso di effettiva urgenza.

provvedimenti anche al SerD, in prossimità della zona rossa: qui le attività sono sospese dalle ore 8 alle 20 di martedì 7 maggio, per non interferire sulla viabilità.