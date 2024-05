video suggerito

La leggendaria roccia della spada dell'Orlando furioso diventa tavolino di un ristorante a Roma La roccia legata alla leggendaria Durlindana, la spada di Orlando, il paladino di Carlo Magno, inglobata dai tavolini di un ristorante in pieno centro storico a Roma, a pochi passi dal Pantheon.

A cura di Enrico Tata

Succede nel centro storico Roma: la roccia legata alla leggendaria Durlindana, la spada di Orlando, il paladino di Carlo Magno, diventa il tavolino di un ristorante. È stata praticamente inglobata da un locale, come si vede nelle fotografie, e a volte i camerieri la utilizzano come piano d'appoggio.

Non è una semplice roccia, ma secondo la leggenda è legata a Orlando, il paladino di cui cantò le gesta Ludovico Ariosto nel suo ‘Orlando furioso'. Per evitare che cadesse in mano dei Saraceni dopo la battaglia di Roncisvalle, il cavaliere distrusse la sua spada, la leggendaria Durlindana, sferrando un fendente contro la pietra. Quel grande masso con una fenditura che si trova nel centro storico della Capitale sarebbe proprio quello su cui il paladino avrebbe provato a spezzare la lama della sua spada prima di nasconderla.

Secondo un'altra leggenda, Orlando subì un'aggressione a Roma e durante quei fatti si salvò proprio grazie alla sua Durlindana, tirando fendenti a più non posso. Uno dei colpi spaccò la roccia ed ecco spiegata la fenditura ancora oggi osservabile.

In realtà, secondo gli storici, quel masso in travertino non rappresenta una traccia del passaggio a Roma dell'Orlando furioso. Apparteneva invece al Tempio di Matidia, fatto costruire dall'imperatore Adriano in onore della suocera. In particolare la roccia sarebbe la base di una delle colonne dell'antico tempio risalente al secondo secolo dopo Cristo.

In ogni caso si trova a pochi passi dal Pantheon, in pieno centro storico di Roma, e viene fotografata ogni giorno da decine di turisti, affascinati dalle leggende su Orlando, il paladino di Carlo Magno, il re dei Franchi. Adesso quella roccia fa praticamente parte di un ristorante.