Travolge tavolini di un ristorante a Trastevere e un taxi : rintracciato e multato automobilista

Rintracciato e denunciato l'automobilista che lo scorso 20 giugno ha travolto alcuni tavolini di un ristorante a Trastevere e urtato un taxi e poi si era dato alla fuga. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di 5 anni. L'uomo era riuscito a scappare senza intoppi fino a quando, però, le indagini dei caschi bianchi del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale non ha portato ad identificarlo e rintracciarlo.

Cosa è successo a Trastevere lo scorso 20 giugno

Stava viaggiando a bordo della sua Fiat Multipla, quando, mentre attraversava via Paglia a Trastevere, ha colpito un taxi ed alcuni tavolini di un ristorante a Trastevere. Non appena allertate, sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno immediatamente aperto le indagini per risalire al veicolo e, di conseguenza, al conducente del mezzo. Raccolte le testimonianze e passate al vaglio le immagini di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti al responsabile, un 61enne residente fuori Roma, che risultava irreperibile.

Trovato il 61enne che ha travolto i tavolini al bar

Oltre agli agenti del gruppo centro, sono intervenuti anche i colleghi della Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), grazie ai quali è stato possibile rintracciare l'automobile. Secondo gli accertamenti svolti all'interno degli archivi della Polizia Locale sono state rintracciate delle informazioni mancanti. È emerso che l'automobilista alla guida era stato sanzionato in passato per aver effettuato servizio di taxi senza licenza.

Chiamato presso presso gli uffici del Gruppo di via della Greca, dove è stato ascoltato, il sessantunenne è stato denunciato e costretto al pagamento di una multa di circa 500 euro per violazione di diverse norme del codice della strada.