Auto travolge i tavolini esterni di un ristorante pieno di clienti e fugge via: ferita una bimba di 5 anni Una bimba di 5 anni è stata ferita da un’auto che ha travolto il tavolo di un ristorante dove era seduta con i genitori. Si cerca l’automobilista che poi è fuggito via. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un'auto a Trastevere ha travolto a gran velocità i tavoli esterni del ristorante Tonnarello, pieno di clienti in quel momento. Tutto è accaduto in via della Paglia ed è rimasta ferita una bambina di 5 anni che era insieme ai genitori. L'automobilista dopo aver travolto più di un tavolo è fuggito via: si cerca ora una Fiat Multipla grigia, che è poi fuggita. Fortunatamente alcuni testimoni sono riusciti a prendere il numero di targa e a comunicarlo subito alla polizia di Roma Capitale che sta cercando l'uomo che era alla guida. Stando alle prime informazioni l'auto sarebbe intestata a un cittadino nordafricano e sarebbe lo stesso automobilista che poi avrebbe tamponato un tassista.

I testimoni avrebbero spiegato agli agenti anche che l'auto era come se stesse fuggendo da qualcuno quando avrebbe perso il controllo travolgendo i tavolini. I vigili hanno acquisito un filmato delle videocamere di sorveglianza del ristorante per chiarire più nel dettaglio la dinamica dell'incidente.