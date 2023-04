Ciro Immobile coinvolto in un incidente a Roma: come stanno il capitano della Lazio e le figlie Ciro Immobile e le sue due figlie sono finiti in ospedale dopo l’incidente di stamattina con un tram. Il capitano della Lazio ha un trauma alla colonna vertebrale e una frattura composta ad una costola. Oltre a loro 8 passeggeri soccorsi per ferite lievi e il tranviere in codice arancione poi dimesso con 7 giorni di prognosi.

A cura di Alessia Rabbai

Ciro Immobile e l’incidente in cui è rimasto coinvolto insieme alle sue due figlie

Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'undicesima costola destra è la diagnosi per il centroavanti e capitano della Ss. Lazio rimasto coinvolto in un incidente stradale che nella mattinata di domenica 16 aprile si è verificato su Ponte Matteotti, che collega Prati e Flaminio a Roma. Il calciatore soccorso è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli, dove i medici l'hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

A rendere note le condizioni di salute di immobile è il sito web ufficiale biancoceleste con un comunicato. "Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma". Anche le sue due figlie, che al momento dell'impatto erano con lui, hanno avuto bisogno di cure mediche: la maggiore è al Gemelli insieme al padre, mentre la minore al Bambino Gesù.

Forse il tram è passato con il rosso

Ciro Immobile ha avuto un incidente con un tram della linea 19, che presta servizio tra i capolinea di Piazza Risorgimento e Piazza dei Gerani. Per quanto riguarda le condizioni di salute degli altri feriti oltre ad Immobile e alle sue due figli, otto passeggeri che al momento del sinistro erano a bordo del mezzo pubblico hanno riportato dei graffi, comunque non destano preoccupazione e sono stati trasportati in codice verde in diversi ospedali della città.

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 8.30 quando il capitano della Lazio stava guidando all'altezza di Ponte Matteotti quando per cause non note ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con il tram. Quest'ultimo dopo l'urto è uscito dalle rotaie, mentre la macchina del centroavanti è rimasta fortemente danneggiata. Come riporta Ansa Immobile avrebbe spiegato ai soccorrito che "il tram è passato con il semaforo rosso", ma sono delle valutazioni che spetteranno agli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

L'assessore alla Mobilità e Trasporti Eugenio Patanè sempre all'Ansa ha detto: "La nostra preoccupazione adesso è per le condizioni fisiche di tutti. Il tranviere è entrato all'Umberto I in codice rosso, poi è diventato arancione. Per fortuna è stato subito dimesso con sette giorni di prognosi. L'ho sentito telefonicamente: la sua preoccupazione era per le bambine di Immobile – e ha aggiunto – L'urto, riporta ancora Patanè, è avvenuto tra la parte anteriore destra del suv e quella anteriore sinistra del tram". Spetterà ai vigili urbani svolti gli accertamenti necessari stabilire l'esatta dinamica.