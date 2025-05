Janos Janos scomparso a 44 anni da Artena: “Uscito di casa per andare al lavoro, non c’è mai arrivato”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Janos Janos è scomparso da Artena. Del quarantaquattrenne non si hanno più notizie da domenica scorsa 25 maggio. Gli investigatori che sono sulle sue tracce ne hanno ricostruito gli ultimi movimenti: è uscito dalla sua abitazione per recarsi al lavoro, dove però non è mai arrivato. Ha con sé il telefonino. I suoi famigliari preoccupati per non avere più sue notizie e non riuscendosi a mettere in contatto con lui ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche. Al momento si ipotizza che si tratti di un allontanamento volontario, ma non se ne conoscono i motivi.

L'appello è stato lanciato anche attraverso Penelope Lazio Odv, l'associazione che si occupa di fornire sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Janos, non sappiamo dove sia e non riusciamo a metterci in contatto con lui. Siamo proccupati che possa essergli accaduto qualcosa di brutto". Janos ha trascorso già due notti fuori casa, la speranza è che stia bene e che i suoi cari possano presto riabbracciarlo.

L'identikit di Janos Janos

Janos al momento della scomparsa aveva quarantaquattro anni. Alto ,70 metri, pesa 70 chili. Ha una corportura esile, occhi castani e capelli neri. Al momento della scomparsa indossava pantaloni lunghi da lavoro grigi, una felpa a maniche lunghe sempre grigia e una maglietta a maniche corte azzurra. Potrebbe trovarsi ad Artena, nel territorio della provincia di Roma oppure anche nella Capitale. Potrebbe essersi spostato.

Chiunque avesse notizie di Janos è pregato di contattare immeditamente il Numero Unico delle Emergenze 112 segnalandone l'avvistamento, oppure il numero di Pronto Penelope sempre attivo anche in forma anonima e su WhatsApp al 3396514799. Qualsiasi dettaglio potrebbe essere utile a ritrovarlo.