Ritrovato Janos, si era perso vicino ad una cava di Artena: soccorso con codice rosso Janos Janos è stato ritrovato. Si era perso vicino a una cava di Artena. A recuperarlo i vigili del fuoco ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Si era perso vicino ad una cava di Artena, i vigili del fuoco lo hanno recuperato ed è stato trasportato in ospedale con codice rosso. Si tratta di Janos Janos, che era scomparso. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 28 maggio nel territorio della provincia di Roma. A dare l'allarme diffondendo l'appello per Janos l'associazione Penelope Lazio Odv.

Janos Janos trovato vicino ad una cava

Denunciata la scomparsa di Janos, le forze dell'ordine hanno dato il via alle ricerche. I soccorritori hanno battuto il territorio e alle 10 di oggi c'è stato il lieto fine. I carabinieri e i vigili del fuoco lo hanno ritrovato vicino ad una cava, era cosciente, ma si era perso.

Soccorso con codice rosso

I pompieri hanno dato il via alle operazioni di recupero con la squadra di Colleferro 16 A. I soccorritori hanno trovato il quarantanquattrenne grazie alle tecniche di ricerca. Lo hanno imbragato e sollevato con un verricello. Lo hanno poi affidato alle cure del personale sanitario, che lo ha trasportato all'ospedale di Colleferro con codice rosso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono buone. Alle ricerche oltre ai militari dell'Arma hanno partecipato i nuclei Saf, Cinofili e Tas dei vigili del fuoco. Nelle ricerche è stato impiegato anche un elicottero Drago 145.

Janos era scomparso da Artena

Di Janos non si avevano più notizie da domenica scosra 25 maggio, quando è uscito di casa per andare al lavoro ma non c'è mai arrivato. "Aiutateci a ritrovare Janos, non sappiamo dove sia e non riusciamo a metterci in contatto con lui. Siamo proccupati che possa essergli accaduto qualcosa di brutto". Era l'appello diffuso sui social. Una vicenda che fortunatamente si è conclusa con il ritrovamento.