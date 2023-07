Incidente Ciro Immobile, il tranviere denuncia l’attaccante per lesioni stradali Il tranviere rimasto coinvolto nell’incidente con Ciro Immobile ha denunciato l’attaccante della Lazio per lesioni stradali.

A cura di Alessia Rabbai

Il conducente del tram coinvolto nell'incidente con il suv di Ciro Immobile ha denunciato l'attaccante della Lazio per lesioni stradali. Ad anticipare la notizia Il Messaggero. Il sinistro risale al 16 aprile scorso alle 8 in piazza delle Cinque Giornate. Un incidente che ha avuto un esito di dodici feriti: il tranviere e otto passeggeri, il calciatore e le sue due figlie. Una denuncia quella del dipendente dell'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città, che arriva dopo la richiesta di risarcimento danni da parte di immobile ad Atac. Una vicenda che sembrava essersi conclusa senza colpevoli, ma che ora potrebbe finire in Tribunale.

Ipotesi concorso di colpa

Inizialmente pareva che l'incidente tra Ciro Immobile e il tranviere si fosse concluso con un concorso di colpa, in quanto dai rilievi svolti dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale non sono emerse responsabilità attribuibili all'uno o all'altro conducente.

L'incidente tra il suv di Ciro Immobile e il tram

La mattina dell'incidente Ciro Immobile era alla guida del suv insieme alle sue due figlie quando, per cause non note, si è scontrato con il tram. Alla guida del mezzo che stava svolgendo il servizio pubblico c'era un uomo di cinquantasei anni che è rimasto ferito, soccorso e trasportato al Policlinico Umberto I, dove ha ricevuto le cure del caso e e una prognosi di una settimana. Successivamente i conducenti si sono accusati l'un l'altro: Immobile sosteneva che il tranviere fosse passato col rosso, mentre quest'ultimo ha detto di essere convinto che fosse verde e che il suv stesse procedendo a velocità elevata. Le testimonianze dei passanti che hanno raccontato la loro versione dei fatti ai vigili però pare non siano servite ad accertare le responsabilità dell'uno o dell'altro.