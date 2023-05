Incidente di Ciro Immobile, i vigili si arrendono: “Impossibile stabilire dinamica e colpe” Nella relazione degli investigatori della Polizia Locale c’è una sola certezza: è impossibile stabilire di chi sia la colpa dell’incidente avvenuto lo scorso 15 aprile in Prati, e che ha visto scontrarsi il suv con al volante il campione della Lazio Ciro Immobile, con un tram della linea 19. Sia il calciatore che il macchinista hanno testimoniato di essere passati con il verde.

A cura di Redazione Roma

"Sono passato con il verde", dichiara sicuro il campione della Lazio Ciro Immobile. "Io sono passato con il verde", asserisce senza ombra di dubbio il macchinista del tram. Chi ha ragione? I rilievi degli agenti della Polizia Locale non sono riusciti a stabilirlo. Certo è che se il semaforo al momento dell'incidente avvenuto lo scorso 15 aprile all'altezza di Ponte Matteotti funzionava correttamente, non possono avere ragioni entrambi.

Nello scontro tra il Suv (un Land Rover Defender) guidato dal calciatore, che viaggiava con a bordo le due figlie, e il tram dell'Atac in servizio sulla linea 19 tra largo delle Cinque Giornate e Lungotevere delle Navi nel quartiere Prati, sono rimaste ferite in tutto dodici persone, per fortuna nessuna in modo grave. Lo stesso Immobile e le sue bambine, otto passeggeri del mezzo del trasporto pubblico e il macchinista. Gli investigatori però non hanno capito chi ha sbagliato, nonostante abbiano ascoltato tutte le persone coinvolte – passeggeri, macchinista, Immobile e anche diversi testimoni – e non sono riusciti a venirne a capo.

In molti hanno parlato di un malfunzionamento del semaforo: anche su questo nessuna certezza. Apparentemente quel giorno avrebbe funzionato correttamente secondo Roma Mobilità, ma secondo molte testimonianze rese sui media da cittadini e dai tassisti che passano spesso in zona quel semaforo faceva le bizze da tempo rendendo l'incrocio pericoloso. Così ora la palla passa alle assicurazioni che dovranno decidere su risarcimenti e responsabilità. Non è escluso che i periti di parte si accordino su un "concorso di colpa", ma la vicenda potrebbe finire davanti a un giudice di un tribunale civile.