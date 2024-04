video suggerito

Minimarket multato e chiuso a Ostia, sequestrati 300 kg di cibo scaduto e avariato Chiuso un mini market nel pieno centro di Ostia per la vendita di cibo scaduto e avariato. L’area intorno al locale aveva creato diversi problemi di ordine pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto archivio

Gli agenti della polizia amministrativa del X distretto di Ostia hanno sequestrato trecento chili di frutta, verdura, scatolame e anche pacchi di pasta: tutti i prodotti alimentari, erano ancora in vendita sugli scaffali del mini market nonostante fossero scaduti ormai da diversi mesi e anni.

Il locale, situato in viale Stazione del Lido, in pieno centro storico a Ostia, era gestito da un uomo di nazionalità bengalese privo di licenza e senza contratto di lavoro regolare. Il personale dell'Asl ha anche multato il titolare per 3500 euro. È solo uno dei diversi casi di incuria e degrado dei mini market della Capitale.

Le segnalazioni dai cittadini per problemi di ordine pubblico

Ubriachi molesti, schiamazzi e frastuoni. Negli ultimi mesi il mini market aveva creato problemi di ordine pubblico: il punto vendita era frequentato dai cittadini sia di giorno che di notte e si trovava a pochi passi dalla stazione di Lido centro di Ostia. Il locale situato in un punto strategico, era di riferimento per molti clienti che dal primo pomeriggio fino a tarda notte compravano il cibo scaduto e bevevano birra e superalcolici in strada.

Leggi anche Allagata via Ostiense per tubatura rotta, strada chiusa tra via Lepidio e Ostia Antica

I residenti stanchi di dover sopportare questa situazione hanno segnalato alla polizia amministrativa. Così, ieri sera sono intervenuti gli agenti del X distretto di Ostia e il personale dell'Asl Roma 3 con un blitz per sequestrare tutti i prodotti e ordinare la chiusura del locale con effetto immediato, in più hanno sanzionato il titolare per 3500 euro.

I residenti, soprattutto il comitato di Lido centro, hanno ringraziato per l'intervento nato dopo diverse segnalazioni e proteste per il ripristino del decoro e della sicurezza nel centro di Ostia.