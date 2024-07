video suggerito

Disordini e materassi incendiati nel carcere minorile di Casal del Marmo: contusi agenti e detenuti Detenuti e agenti della polizia penitenziaria sono rimasti contusi dopo i disordini di stanotte nel carcere minorile di Casal del Marmo. Nella notte un poliziotto si è suicidato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Disordini nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, a seguito dei quali alcuni detenuti e agenti della polizia penitenziaria sono rimasti contusi. I fatti risalgono alla serata di ieri, sabato 6 lugli,o e sono avvenuti prima della mezzanotte. La protesta sarebbe partita dalla cella di un detenuto, per poi ampliarsi all'interno di altre. Da quanto si apprende i detenuti avrebbero dato fuoco ad alcuni materassi, non è chiaro come siano riusciti ad accendere le fiamme. Non sono noti al momento i motivi della protesta.

Contusi agenti e detenuti

Nella notte si è svolto l'intervento dei poliziotti, che hanno riportato la situzione alla normalità, calmando la tensione. Nel corso dell'operazione alcuni agenti e detenuti sono rimasti contusi. L'episodio ha richiesto l'intervento della polizia di Stato, nel carcere minorile di Casal del Marmo, arrivata la segnalazione dei disordini in corso sono giunti gli agenti con le volanti.

Nella notte un poliziotto della penitenziaria si è suicidato

Un altro episodio stanotte ha riguardato il lavoro nelle carceri, un poliziotto della penitenziaria trentaseinenne in servizio da pochi mesi nella Centrale Operativa Nazionale di Roma si è suicidato, sparandosi probabilmente con la pistola d'ordinanza. Una tragedia che, come sostengono i sindacati "non può non derivare direttamente anche da ragioni connesse al lavoro prestato. Arriva a sei il numero di suicidi tra persone appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria dall’inizio dell’anno 2024.