Caso di meningite nel carcere di Regina Coeli, un detenuto è in coma allo Spallanzani

A cura di Enza Savarese

In fin di vita per aver contratto la meningite dietro le sbarre. Ora un quarantaquattrenne, detenuto del carcere di Regina Coeli a Roma, è in coma, ricoverato in isolamento all'ospedale Spallazani. La famiglia prega per un miracolo, mentre attende l'autorizzazione dell'ospedale, per poter vedere l'uomo a distanza di sicurezza e con le precauzioni necessarie, per evitare episodi di contagio. Un contagio che nelle celle di Regina Coeli si cerca di prevenire. A confermare il caso di meningite in carcere è l'Asl Roma 1, che a ha dichiarato di aver iniziato il protocollo di prevenzione nella struttura di detenzione.

Il caso di meningite: come sta il detenuto contagiato

Il detenuto era nel carcere di Regiona Coeli in attesa di giudizio quando ha contratto la meningite. Da lunedì scorso le sue condizioni di salute si sono aggravate e ha avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Il quarantenne è stato trasportato d'urgenza prima all'ospedale Santo Spirito e trasferito all'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Un caso drammatico, che ripropone il problema di sovraffollamento delle carceri.

Valentina Calderone, garante dei detenuti del Comune di Roma ha dichiarato a Fanpage.it che monitora il caso, definendolo "in questo momento molto delicato". Sulle condizioni del carcere di Regina Coeli le problematiche sono ormai note e già denunciate. "È una situazione particolarmente sovraffollata e complicata da gestire. È uno scenario che ripetiamo ormai da mesi".

Meningite nel carcere di Regina Coeli, cure preventive per evitare contagi

Dopo che è stato accertato il caso di meningite, l'Asl Roma 1 che è competente del presidio sanitario nel carcere di Regina Coeli, ha avviato i protocolli del caso. Il personale sanitario, i detenuti, gli agenti penitenziari e il personale della struttura sono stati sottoposti a cure mediche preventive. L'obiettivo è quello di evitare un contagio di meningite tra chi abita e frequenta quotidianamente il carcere.

La meningite, come si legge sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità, è un'infezione batterica possibilmente mortale, che si trasmette con un contatto ravvicinato, di solito inferiore ai due metri, con la persona infetta. Uno scenario che facilmente si potrebbe verificare in carcere, soprattutto tra i detenuti che condividono celle spesso troppo piccole. Nel suo "XX rapporto sulle condizioni di detenzione", l'associazione Antigone nel 2024 ha visitato 87 carceri, accertando che che nel 32 per cento di essi non vengono garantiti i tre metri quadri di spazio tra un detenuto e l'altro.