Gianni Petrucci racconta l’incidente: “Ho perso il controllo della Maserati, non riuscivo a frenare” Gianni Petrucci, attuale presidente della Federbasket, è rimasto vittima di un incidente avvenuto ieri a Valmontone, vicino Roma. Ha riportato diverse fratture, ma le sue condizioni sono sotto controllo. È stato lui stesso a raccontare la dinamica dell’incidente al figlio Matteo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

L'ex presidente del Coni e presidente della Federbasket Gianni Petrucci è rimasto vittima di un incidente avvenuto ieri a Valmontone, vicino Roma. Ricoverato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, i medici hanno fatto sapere che il paziente ha trascorso una notte tranquilla e il decorso delle lesioni toraciche che ha riportato prosegue regolarmente e senza complicazioni. Il monitoraggio proseguirà anche nella giornata di oggi.

Petrucci ha riportato diverse fratture, non grave la moglie

Petrucci ha riportato una ferita alla testa, la frattura dello sterno e sei costole rotte. Insieme a lui in macchina c'era la moglie Rafaella, che non ha riportato ferite gravi ed è stata ricoverata presso il policlinico di Roma Tor Vergata.

Il racconto dell'incidente: "L'importante è che ce la siamo cavata"

È stato proprio l'ex presidente del Coni a raccontare la dinamica dell'incidente a suo figlio Matteo, giornalista di Sky, che poi ne ha parlato al Messaggero. Così Petrucci: "Eravamo appena usciti di casa e stavamo sulla discesa ripidissima. A un certo punto in corrispondenza della curva ho perso il controllo della Maserati, non riuscivo a frenare. L’importante è che ce la siamo cavata".

La dinamica dell'incidente avvenuto a Valmontone

Stando a quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto in una curva su via Colle Pereto a Valmontone e la vettura di Petrucci è caduta in un dirupo alto sette o otto metri. La corsa dell'automobile è stata fermata dagli alberi e non si è ribaltata. Soccorso da un'ambulanza del 118, il presidente della Federbasket italiana è stato accompagnato d'urgenza in eliambulanza presso il San Camillo. Presidente del Coni dal 1999 al 2013, Petrucci è stato dirigente anche della Fgci e sindaco di San Felice Circeo.