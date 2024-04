Grave incidente stradale per Gianni Petrucci: con la sua Maserati finisce in una scarpata

video suggerito

A cura di Redazione Roma

È ricoverato Gianni Petrucci, ma non sarebbe in pericolo di vita. Settantotto anni, una vita dedicato allo sport, è rimasto coinvolto oggi pomeriggio in un incidente. Da quanto si apprende si trovava a bordo della sua Maserati con la moglie Raffaella, quando per ragioni ancora da chiarire ha perso il controllo dell'auto finendo in una scarpata. L'incidente è avvenuto attorno alle 17.00.

Soccorso Petrucci è stato trasportato all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ricoverato in codice rosso. Il dirigente sportivo è arrivato in ospedale in eliambulanza: soccorso da un'ambulanza del 118 ne è stato disposto il trasferimento d'urgenza, con la richiesta di intervento dell'elicottero. La moglie Raffaella invece è stata trasferita al Policlinico di Tor Vergata. Presidente della Federbasket, già presidente del Coni dal 1999 al 2013, è stato anche sindaco di San Felice Circeo. È stato dirigente anche della Fgci.

Il dirigente sportivo da quanto si apprende era diretto a Valmontone quando è avvenuto l'incidente sulla cui dinamica al momento non si hanno ulteriori informazioni. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Colleferro e della Stazione di Valmontone. L'incidente è avvenuta in una curva su via Colle Pereto, e la macchina è caduta in un dirupo lungo circa sette otto metri, la sua corsa è stata fermata dagli alberi presenti nell'area e non si è ribaltata.

Incidente: le condizioni di Gianni Petrucci

Da quanto si apprende il numero uno della Federbasket ha riportato la frattura di due costole, mentre sono in corso accertamenti su una possibile lesione a una vertebra. Ha portato riportato poi diverse lesioni ed escoriazioni superficiali, ed è stato sottoposto a una tac alla testa.