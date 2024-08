Incidente a Fondi: muore donna 24enne, grave il figlio neonato. Il compagno fermato per omicidio stradale

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto nella notte a Fondi, in provincia di Latina. Un'auto su cui viaggiava un'intera famiglia è finita fuori strada in via Sant'Anastasia. La Volskswagen Golf si è ribalta più volte su stessa, quando i soccorsi sono arrivati sul posto si sono trovati di fronte a uno scenario drammatico. Per una giovane donna di 24 anni non c'è stato nulla da fare, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gravemente ferito il figlio neonato della donna, che è stato trasportato in eliambulanza a Roma dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Feriti anche il compagno della donna e padre del bambino, e la sorella. Entrambi sono ricoverati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito finora nell'incidente non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture.

Il padre del bambino al volante positivo ai test su alcol e droga

Al volante della vettura c'era l'uomo, un giovane di 22 anni di nazionalità albanese, che è al momento piantonato in ospedale: è accusato di omicidio stradale per la morte della compagna, essendo risultato positivo all'arrivo in ospedale ai test sull'utilizzo di alcol e droga. A disporre il fermo è stata la polizia stradale di Formia dopo la disposizione del magistrato di turno.