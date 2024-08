Chi era Mariagrazia Bedin, la 24enne morta nell’incidente a Fondi: aveva 3 figli, grave il neonato

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Mariagrazia Bedin, la giovane morta nell'incidente

Si chiamava Mariagrazia Bedin la giovane donna morta questa notte in un incidente stradale a Fondi. La ragazza, che aveva 24 anni, si trovava in macchina insieme al compagno, la sorella di quest'ultimo, e il figlio neonato. Per cause ancora da accertare, il 22enne ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e ribaltandosi più volte. L'impatto, per Maria Grazia Bedin, è stato fatale: la giovane è morta sul colpo, nulla hanno potuto fare gli operatori sanitari del 118 arrivati sul posto per soccorrere i feriti. Hanno potuto solo constatarne il decesso. Gravi anche il compagno e la sorella, trasportati d'urgenza in ospedale, e il figlio neonato della coppia, al momento ricoverato in serie condizioni al Bambino Gesù di Roma. L'ipotesi più probabile, è che l'uomo abbia perso il controllo della macchina a causa dell'alta velocità.

Mariagrazia Bedin aveva tre figli piccoli avuti negli ultimi quattro anni. Al momento dell'incidente in macchina c'era solo il figlio più piccolo, di appena sei mesi. Anche lui è molto grave, i medici stanno facendo di tutto per far sì che le sue condizioni possano migliorare.

Il compagno della ragazza, A. H., è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Piantonato dai carabinieri in ospedale, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. Subito sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, è risultato positivo a entrambi. Non appena arrivati i risultati degli esami, per lui sono scattate le manette.

Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'auto guidata da A. H. è finita fuori strada in via di Santa Anastasia, ribaltandosi e carambolando per quasi un centinaio di metri. Nell'impatto, violentissimo, Mariagrazia Bedin ha perso immediatamente la vita, mentre le altre persone – tra cui il neonato di sei mesi – sono state estratte vive dall'auto, ma in gravissime condizioni.