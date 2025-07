video suggerito

Incidente a Cesano, si schianta in moto contro un tir: grave un centauro, in ospedale con codice rosso Stava viaggiando in sella alla sua moto quando si è schiantato: è quanto accaduto ad un centauro questa mattina alle porte di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Schianto fra moto e camion.

Paura a Cesano nel corso della mattinata di oggi, venerdì 4 luglio 2025, dove un motociclista è rimasto ferito in un incidente. Lo schianto è avvenuto verso le 11.15, in via della Stazione di Cesano, nella frazione a nord della capitale. Sul posto, non appena fatto scattare l'allarme da parte di alcuni automobilisti in coda, fra cui una lettrice di Fanpage.it che ci ha inoltrato la foto in apertura, sono arrivati i caschi bianchi del gruppo Cassia che hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi.

Incidente a Cesano, si schianta in sella alla moto: cosa è successo

Lo scontro, come anticipato, è avvenuto alle 11.15 di questa mattina, venerdì 4 luglio 2024, in via della Stazione di Cesano, nel territorio dell'omonima frazione a Roma, nella zona più a nord della capitale. Secondo quanto raccolto dai caschi bianchi della polizia locale di Roma Capitale del gruppo Cassia, nel sinistro si sarebbero scontrati una moto Triumph Daytona e un autoarticolato. Ad avere la peggio l'uomo in sella alla moto.

Come sta il motociclista rimasto ferito nell'incidente a Cesano

Non appena scattato l'allarme, gli automobilisti che si trovavano ad attraversare la strada hanno immediatamente chiamato i soccorsi, facendo scattare l'allarme. Fra loro anche la lettrice che ha inoltrato a Fanpage.it la foto pubblicata in apertura. "C'è stato un incidente, c'è una persona a terra, sull'asfalto", ha fatto sapere a Fanpage.it poco dopo l'incidente, dopo aver allertato telefonicamente il numero di emergenza unico 112.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivati i vigili urbani di Roma Capitale del Gruppo Cassia e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso la persona che si trovava a terra, ancora sdraiata sull'asfalto. Si tratta di un uomo che è stato preso subito in carico dai soccorritori. È stato trasportato d'urgenza verso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea dove medici e infermieri del triage hanno giudicato le ferite riportate con un codice rosso.