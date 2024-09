Incidente a Ceccano, auto sbanda e finisce contro un muretto di cemento: morto l’automobilista

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia sulla strada nel Comune di Ceccano, in provincia di Frosinone, dove un uomo è morto in un incidente, che ha visto coinvolta la sua auto. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, sabato 31 agosto. La vittima si chiamava Umberto Maura e aveva settantaquattro anni. Soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale, è morto poco dopo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Secondo le informazioni apprese Umberto al momento in cui è accaduto l'incidente in cui ha perso la vita era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Giacomo Matteotti. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la macchina ha sbandato ed è finita contro un cordolo in cemento all'altezza dell'incrocio con via Giovanni Falcone. L'impatto è stato violento.

L'incidente è avvenuto davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso al conducente e hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dell'ambulanza. Sul posto ricevuta la chiamata sono giunti i paramedici, che gli hanno praticato il massaggio cardiocircolatorio. Lo hanno poi messo sull'ambulanza, per trasportarlo all'ospedale Fabrizio Spaziani, ma è morto poco dopo.

Presenti sul luogo del sinistro per i rilievi scintifici i carabinieri di competenza territroiale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Al momento l'ipotesi è che l'uomo sia stato colto da un malore improvviso e che si tratterebbe di un incidente autonomo, non sarebbero dunque coinvolti altri veicoli.