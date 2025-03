video suggerito

Incidente tra treno e auto in via Casilina: ferma tutta la linea ferroviaria Termini-Centocelle La linea ferroviaria Termini-Centocelle non è attiva per un incidente tra un treno e un'auto. I passeggeri in alternativa possono usare il bus 105.

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente tra un treno della linea ferroviaria Termini-Centocelle e un'auto

Incidente tra auto e treno stamattina lungo via Casilina nel quartiere di Torpignattara a Roma. La linea ferroviaria Termini-Centocelle gestita da Atac è completamente sospesa al momento lungo entrambe le direzioni, tra i capolinea Centocelle e Termini. Il disservizio si è verificato intorno alle ore 9.35 di oggi, mercoledì 12 marzo. Non ci sono feriti.

Linea Termini-Centocelle non attiva

Inevitabili i disagi oggi per chi si sposta utilizzando la linea ferroviaria Termini-Centocelle. Atac informa che i passeggeri possono usare la linea bus 105 in alternativa al trenino giallo. Atac, che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città, ha comunicato che sono in corso le procedure necessarie a ripristinare il servizio lungo l'intera tratta nel minor tempo possibile.

L'incidente tra treno e auto sulla Casilina

Secondo le informazioni apprese il treno e la macchina si sono urtati lungo via Casilina all'altezza di viale Filarete in direzione centro, per cause non note e ancora in corso d'accertamento.

Fortunatamente si tratta di un sinistro senza feriti, né l'automobilista né il macchinista, né passeggeri o pedoni hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino, che hanno gestito la viabilità e svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.