Roma bloccata dallo sciopero dei mezzi: traffico in tilt, ore per percorrere pochi chilometri Forti disagi a Roma per lo sciopero dei mezzi di oggi, che ha mandato il tilt il traffico in città, con chilometri di code. Un venerdì nero per i romani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un venerdì di passione quello che hanno vissuto i cittadini oggi a Roma. Una giornata di sciopero del trasporto pubblico della durata di 24 ore, che ha messo in ginocchio la città dal punto di vista degli spostamenti e della viabilità.

Ad intervenire nel pomeriggio sui disagi che sono stati registrati nella Capitale è l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè: "Gli effetti dello sciopero nazionale proclamato per oggi dai sindacati Cobas, Adl, SGB, Cub e Usb contro il Governo per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale ha prodotto effetti molto impattanti sulla città portando alla chiusura della Metro A, B1 e della C e una riduzione dei servizi complessiva. Gli effetti dello sciopero – aggiunge Patanè – si sono ripercossi molto negativamente sulla congestione e sul traffico cittadino".

L'appello del Campidoglio è che le parti in causa, Governo e OO.SS., trovino rapidamente una soluzione adeguata "nell’interesse dei romani e della Capitale d’Italia su cui il protrarsi di questa vicenda nazionale pesa molto di più rispetto ad altre città, nei mesi decisivi che porteranno al Giubileo con tanti cantieri aperti e la riqualificazione di molti servizi".

Traffico in tilt per lo sciopero

Molti cittadini hanno segnalato a Fanpage.it di essere rimasti imbottigliati nel traffico intenso per le strade di Roma per raggiungere il luogo di lavoro oppure al ritorno, durante il rientro a casa. "Verso il Parco degli Acquedotti c'è una fila di auto che sembra infinita – segnala una cittadina verso le 18 – Di solito a quest’ora ci metto 30, al massimo 40 minuti. Oggi è già un’ora e un quarto, siamo tutti incolonnati qui". I disagi si sono registrati in varie zone della città, in particolare nel quadrante Sud. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno lavorato con le pattuglie per le strade della Capitale per gestire la viabilità.

Metro chiuse

Per lo sciopero dei trasporti sono state chiuse le linee A, B1 e C della matropolitana di Roma, con conseguenti disagi per chi si sposta per la città ultilizzando i mezzi pubblici. In serata terminata la fascia di garanzia del pomeriggio fino alle 20, la situazione alle ore 20.45 era la seguente: metro A e B/B1 chiuse, metro C regolare, ferrotramvia Termini-Centocelle in viaggio con ultime corse per Centocelle e poi chiusura; possibili riduzioni di servizio ai mezzi di superficie e bus notturni regolari.