Sciopero a Roma il 20 settembre 2024, a rischio i mezzi Atac per 24 ore: gli orari di bus, metro e tram Venerdì 20 settembre 2024 è in programma uno sciopero dei mezzi a Roma, al quale aderiscono Atac e Cotral. Ad essere a rischio bus, metro e tram fino a 24 ore. Il servizio sarà garantito fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

A cura di Alessia Rabbai

Uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale a Roma e nel Lazio è in programma per domani, venerdì 20 settembre. Allo sciopero aderisce anche Atac, l'azienda capitolina che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città. I lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore, ad essere a rischio come si legge sul portale di Roma Mobilità, sono autobus, metropolitane e tram e la ferrovia gestita da Atac Termini-Centocelle.

Sono previste, come di consueto, delle fasce di garanzia, durante le quali verrà assicurato il servizio per agevolare i pendolari a raggiungere i luoghi di studio o lavoro e per facilitargli rientro a casa. Il servizio sarà infatti garantito fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Nello stesso giorno, sempre venerdì 20 settembre Usb Lavoro Privato e Orsa hanno problamato uno sciopero di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30, per la sola rete Atac. Anche Cotral aderisce alla protesta.

Sciopero il 20 settembre a Roma, le motivazioni

Cobas del lavoro privato, Adl, Sgb e Cub Trasporti tra le motivazioni dello sciopero di 24 ore c'è il sostegno dell’aumento salariale di 300 euro; la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale; il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Trasporto pubblico locale.

Per Usb lavoro privato il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri internavigatori 2024-2027. Per Usb lavoro privato-Orsa derivante da procedure fatte con esito negativo e relative a problematiche del personale operativo.

Bus garantiti a Roma la notte tra il 19 e 20 settembre

Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 settembre sono garantiti il servizio delle linee diurne Atac che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne Atac delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di altro esercente.

Gli orari di bus, metro e tram Atac a Roma il 20 settembre

Il servizio di trasporto pubblico sarà garantito durante le fasce di legge, ossia da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Questi saranno gli orari che seguiranno metro, bus e tram , prima dell'inizio dello sciopero.



Bus notturni garantiti nella notte tra il 20 e 21 settembre

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre invece è garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n").

Gli orari e le fasce garantite dei bus Cotral a Roma il 20 settembre

Per quanto riguarda Cotral le corse sono garantite da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17.00 alle 19.59. Dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20.00 fino a fine servizio si prevedono possibili soppressioni di bus e treni.