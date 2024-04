video suggerito

Roma, scontri prima del derby: arrestato l’ultras laziale di estrema destra Claudio Corbolotti L’uomo è stato fermato dopo gli incidenti di questa mattina tra ultras della Roma e della Lazio. Un lungo curriculum tra militanza allo stadio e nelle file dell’estrema destra. Aveva lavorato anche nel gabinetto dell’ex sindaco Gianni Alemanno. Nel 2019 ha guidato il “presente” degli Irriducibili per Benito Mussolini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Renzi

C'è un secondo arrestato per gli incidenti di stamattina tra ultras della Lazio e della Roma, interrotti dall'intervento delle forze dell'ordine. Oltre a un tifoso giallorosso è stato fermato e arrestato anche Claudio Corbolotti, 59 anni, una lunga militanza tra Curva Nord e politica. L'uomo è stato fermato dopo gli incidenti avvenuti davanti al Bar River su lungotevere Maresciallo Diaz, dove armati di coltelli e spranghe, un centinaio di romanisti e altrettanti laziali si sono affrontati fino alle cariche e ai lacrimogeni delle forze dell'ordine, che presidiavano la zona dello stadio in attesa del derby dell'Olimpico.

Un'altra tifosa biancoceleste è stata fermata all'ingresso dello stadio per resistenza a pubblico ufficiale, rifiutandosi di sottoporsi ai controlli di identità. Sei invece i tifosi (due biancocelesti e quattro giallorossi), denunciati perché trovati in possesso di fumogeni. Nelle prossime ore le indagini sugli scontri di questa mattina potrebbero portare. a nuovi fermi e denunce.

Chi è Claudio Corbolotti, l'ultras della Lazio arrestato prima del derby

Claudio Corbolotti è stato a lungo un militante del Msi, candidato nel 1993 alle elezioni comunali di Roma (senza essere eletto), ha poi continuato a fare politica con Forza Nuova fino a essere assunto nella segreteria del gabinetto dell'ex sindaco Gianni Alemanno, uno dei tanti "neri" chiamati in Campidoglio in quegli anni. È il 2008, il suo nome non passa inosservato, ma nonostante le

Saluti romani e giornalisti aggrediti: il curriculum dell'estremista di destra

Nel 2019 è stato proprio Corbolotti a guidare, alla vigilia del 25 aprile, gli Irriducibili a Piazzale Loreto a Milano, esponendo uno striscione con su scritto "Onore a Benito Mussolini", scandendo il "presente" per tre volte accompagnato dai saluti romani. Proprio per quella manifestazione l'estremista di destra è stato condannato per apologia del fascismo. Nel 2020 è stato invece arrestato per aver aggredito una troupe Rai della trasmissione "Storie Italiane", che stava documentando a Ponte Milvio come molte persone si trovavano senza mascherine in gruppo, nonostante la normativa anti Covid. Con lui furono fermati altri esponenti dell'estrema destra.