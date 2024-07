video suggerito

Arrestato un uomo accusato di omicidio, si nascondeva in un bed&breakfast a Roma L’uomo avrebbe preso parte, insieme ad altri complici, a uno degli ultimi fatti di sangue avvenuti a Roma nei mesi scorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Blitz dei carabinieri del Gis, Gruppo d'Intervento Speciale, in un bed&breakfast di via di villa Zingone al Trullo, periferia Ovest della Capitale. Stando a quanto riporta il Messaggero, è stato arrestato un uomo accusato di omicidio. Avrebbe preso parte, insieme ad altri complici, a uno degli ultimi fatti di sangue avvenuti a Roma nei mesi scorsi.

Per ora non sono stati diffusi altri dettagli in merito al presunto malvivente. Sul posto gli uomini del nucleo di via dei Selci e della squadra mobile.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO