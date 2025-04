Tifosi biancocelesti rapinati durante la partita: i ladri svaligiano le auto fuori dallo stadio

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Oltre alla sconfitta sul campo, anche la brutta sorpresa una volta usciti dallo stadio: è quanto accaduto nella serata di ieri, giovedì 17 aprile 2025, ad alcuni tifosi biancocelesti che, per assistere al match di Europa League, hanno parcheggiato la propria automobile nei pressi di Ponte Flaminio.

A fine partita, mentre tornavano verso le vetture per rincasare, le hanno trovare scassinate. Ciò che si trovava al loro interno, inoltre, completamente sparito.

Auto svaligiate: il furto durante la partita

Amara sorpresa, una volta concluso il match, per i tifosi della Lazio. Alla delusione scattata dopo il match valido per la semifinale di Europa League vinto ai calci di rigore dal club norvegese, anche la scoperta di essere stati rapinati durante i 90 minuti allo stadio. Si sono trovati le automobili scassinate o con i vetri in frantumi e il contenuto sparito. Almeno 14 le macchine che hanno subito lo stesso trattamento, tutte parcheggiate nei pressi del Ponte Flaminio.

Agenti recuperano la refurtiva

Borse e borsoni, valigie, scarpe anche di marca, zaini, profumi, beautycase e altri oggetti da lavoro, a cui si aggiungono persino ombrelli. Un lungo elenco quello degli oggetti rubati dalle automobili dei tifosi. Una refurtiva che, però, grazie al pronto intervento degli agenti della polizia di Stato del vicino commissariato Ponte Milvio, è presto tornata fra le mani dei legittimi proprietari.

Arrestate due persone

I poliziotti, infatti, stavano svolgendo i controlli di routine quando si sono accorti della presenza di due persone sospette. Si tratta di una trentacinquenne e di un ventenne, G.A. e A.A., sorpresi dagli agenti proprio mentre stavano svaligiando una delle vetture parcheggiate. Il loro intervento ha permesso ai malcapitati tifosi di tornare in possesso dei propri averi. Tutti gli oggetti rubati sono stati rinvenuti, infatti, all'interno dell'automobile delle due persone bloccate dagli agenti, il cui arresto è stato già convalidato a piazzale Clodio e, successivamente, sono stati riconsegnati ai proprietari.