Incidente fuori a una discoteca a Guidonia, 23enne travolto e ucciso davanti a un amico: caccia all’auto pirata

Tragedia davanti a una discoteca di Guidonia vicino Roma, dove un’auto pirata ha travolto e ucciso un 23enne e ferito l’amico. Indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventitré anni è morto in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 27/b via Pantano nel Comune di Guidona Montecelio. Il sinistro si è verificato nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno alle porte di Roma. Il giovane è stato investito da un automobilista, che è scappato senza fermarsi a prestargli soccorso. Sul caso indagano i carabinieri, che cercano di risalire all'auto pirata. Oltre alla vittima un suo amico è rimasto ferito nell'investimento, fortunatamente non in maniera grave.

Un'auto ha investito due ragazzi, uno è morto

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei drammatici fatti erano circa le ore tre. Il ventitreenne stava camminando in strada, nei pressi di una discoteca assieme ad un gruppo di coetanei, e si stava recando a riprendere la macchina parcheggiata, dopo aver trascorso una serata nel locale. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto lo ha travolto. L'impatto è stato violento e il giovane è stato sbalzato per diversi metri.

L'incidente è avvenuto davanti agli occhi dell'amico della vittima, rimasto anch'egli ferito. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, per un grave investimento a seguito del quale le condizioni del giovane pedone sembravano disperate, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza a sirene spiegate. Gli operatori hanno tentato di rianimare il ragazzo, purtroppo senza esito. Il decesso è sopraggiunto sul posto. I sanitari hanno soccorso l'altro ventenne, medicandolo sul posto. Da quanto si apprende non è grave.

Caccia al pirata della strada

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della compagnia di Tivoli, che hanno svolto i rilievi di rito, ascoltato alcuni testimoni e ricostruito la dinamica dell'accaduto. I militari ora cercano l'auto pirata, che è scappata dopo l'investimento mortale. Il conducente rischia di essere indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Acquisite le telecamere di sorveglianza presenti in zona, nel tentativo di risalire ad eventuali immagini che immortalino l'automobilista in fuga. Terminate le verifiche sul posto, la salma del ventitreenne è stata rimossa e trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'autopsia. La strada è stata chiusa nel tratto interessato dal sinistro, per agevolare le operazioni di soccorso e per consentire i rilievi in sicurezza, poi riaperta.