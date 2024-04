video suggerito

Perde il controllo dell’auto, che si ribalta: Eleonora Ludovici muore a 50 anni Tragedia sulla strada a Priverno, dove Eleonora Ludovici è morta in un incidente. Ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata. Inutile l’intervento dell’eliambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale lungo via Torretta Rocchigiana nel Comune di Priverno, dove un'automobilista è morta. La vittima si chiamava Eleonora Ludovici, aveva cinquant'anni ed era residente a Roccagorga. Il sinistro risale al tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 aprile, e si è verificato in provincia di Latina. Forse a causa di un malore improvviso, la sua auto si è ribaltata e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. A rimanere coinvolta nell'incidente è anche la figlia di dodici anni, che fortunatamente non rischia di morire e non ha riportato conseguenze gravi.

L'incidente a Priverno in cui è morta Eleonora Ludovici

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente Eleonora era alla guida della sua macchina e stava percorrendo la strada, non molto distante dal cimitero. Improvvisamente ha perso il controllo al volante e la vettura si è ribaltata. L'impatto è stato violento e non le ha purtroppo lasciato scampo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario.

Data la dinamica dell'incidente è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza. Putroppo inutile ogni tentativo di rianimarla. Presenti sul luogo del sinistro i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo dalle lamiere dell'auto e liberato la carreggiata e gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano sulla dinamica.

I messaggi di cordoglio

La notizia della drammatica ed improvvisa scomparsa di Eleonora Ludovici si è diffusa in breve tempo, chi la conosceva le ha rivolto messaggi d'addio. Tra questi c'è quello della sindaca di Priverno, Anna Maria Bilancia: "La nostra comunità è immensamente addolorata. Eleonora era residente a Roccagorga, ma era conosciuta e stimata anche a Priverno. Siamo vicini e abbracciamo con affetto il marito, la figlia, il figlio, e tutti i suoi famigliari ed amici. Esprimiamo vicinanza anche all'intera comunità di Roccagorga. Eleonora, riposa in pace e veglia sui tuoi cari".