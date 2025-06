video suggerito

Incidente mortale a Rignano Flaminio: perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla carreggiata Incidente mortale nel pomeriggio di ieri sulla Flaminia. Al volante dell’auto c’era un anziano di 86 anni, morto sul colpo. Probabilmente una distrazione o un malore gli sono stati fatali. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, domenica 15 giugno, tra Rignano Flaminio e Morlupo, a nord di Roma. Stando a quanto si apprende, intorno alle 17 di ieri un'auto si è schiantata contro un muretto e si è ribaltata sulla carreggiata della Flaminia all'altezza del chilometro 34. Al volante c'era un anziano di 86 anni, morto sul colpo. Probabilmente una distrazione o un malore gli sono stati fatali.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e il personale del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. A causa dell'incidente, la circolazione sulla Flaminia è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

L'incidente è avvenuto per la precisione a Morolo, una frazione tra Rignano Flaminio e Morlupo. Sconosciuta per ora resta l'identità della vittima.