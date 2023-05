La dinamica dell’incidente di Ciro Immobile, i punti oscuri e il video del semaforo Dal funzionamento del semaforo alla velocità dell’auto del calciatore della Lazio, sono diversi i punti ancora oscuri sulla dinamica dell’incidente avvenuto lo scorso 16 aprile in Piazza Matteotti, a Roma, tra il Suv di Ciro Immobile e il tram 19.

A cura di Enrico Tata

Sono le 8.30 di domenica 16 aprile. La Land Rover Defender di Ciro Immobile, che proviene da lungotevere delle Armi, si scontra con un tram Atac della linea 19 che sta attraversando l'incrocio all'altezza di Ponte Matteotti, quartiere Prati di Roma. La dinamica e le eventuali responsabilità sono ancora da accertare, ma un video realizzato da un tassista potrebbe rappresentare la svolta per le indagini: dimostrerebbe, infatti, un malfunzionamento del semaforo in corrispondenza del luogo dell'incidente. L'attaccante biancoceleste e il tranviere hanno fornito versioni contrastanti sulla dinamica.

Cosa sappiamo sulla dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto al centro di piazza Cinque Giornate, con l'auto che procedeva dritta sul lungotevere e il tram che stava girando per imboccare Ponte Matteotti. Immobile stava accompagnando le figlie alla scuola di danza, quando si è scontrato con il mezzo Atac. L'abitacolo della vettura del calciatore della Lazio è stato gravemente danneggiato in seguito all'impatto con il tram, che a sua volta ha sviato dai binari. Per la precisione l'urto è avvenuto tra la parte anteriore destra del suv e quella anteriore sinistra del tram.

L'auto di Immobile proveniva da sinistra (direzione Stadio Olimpico, per intendersi) e il tram, che effettua servizio tra piazza Risorgimento e piazza dei Gerani, Centocelle, proveniva dal quartiere Prati.

Le indagini sul semaforo all'incrocio: chi è passato con il verde?

Sia il conducente del tram che Ciro Immobile affermano di essere passati con il semaforo verde. Chi ha ragione? Un video consegnato da un tassista agli agenti della polizia locale potrebbe scagionare entrambi: le immagini mostrano infatti che a volte il semaforo smette di funzionare correttamente e cambia improvvisamente colorazione.

"Ricordo di aver passato il semaforo con il verde e l'auto che arrivava a grande velocità", è la versione del tramviere. Dal canto suo, l'attaccante della Lazio ha sempre detto: "Il semaforo era verde e non mi sono distratto, altrimenti non sarei riuscito a sterzare frenando immediatamente. Se non fossi stato attento non sarei riuscito a frenare immediatamente sterzando a sinistra e le conseguenze sarebbero state peggiori".

La versione di Roma Capitale e il racconto dei testimoni

L'unica telecamera posta in corrispondenza dell'incrocio è attualmente non attiva. Per questo motivo non è stata registrata alcuna immagine dell'incidente avvenuto il 16 aprile. Per attribuire responsabilità e colpe, quindi, gli agenti dovranno basarsi esclusivamente su perizie e testimonianze.

Roma Mobilità ha fin da subito definito il semaforo "perfettamente funzionante". Così si legge in una nota ufficiale diffusa poche ore dopo l'incidente:

In relazione a notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilità smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento del semaforo

all'incrocio teatro dell'incidente tra un tram e il veicolo del calciatore Ciro Immobile. Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate,

l'impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto Immobile attraversare l'incrocio quando il semaforo era verde.

I dubbi sulla velocità dell'auto di Ciro Immobile

Uno studio realizzato dalla pagina Facebook ‘City Railways', che si occupa di approfondimenti su ferrovie e rotaie, ha sollevato dubbi sulla velocità del suv condotto dal calciatore biancoceleste. Secondo i risultati dell'approfondimento, la Land Rover procedeva a una velocità di circa 80 chilometri all'ora (quindi sopra al limite di 50 chilometri all'ora) quando si è scontrata con il tram. Su questo punto, tuttavia, ancora non ci sono conferme ufficiali da parte di chi indaga.

Come stanno Ciro Immobile, le figlie e i passeggeri del tram

A bordo del suv di Ciro Immobile c'erano il calciatore e le sue due figlie piccole. Il centroavanti biancoceleste ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e una frattura composta dell'undicesima costola destra, ma è stato dimesso poche ore dopo il suo arrivo al policlinico Gemelli. La figlia maggiore è stata accompagnata anche lei al Gemelli e la piccola al Bambino Gesù. Entrambe stanno bene.

Otto persone a bordo del tram sono rimaste ferite lievemente, mentre il tranviere, accompagnato al pronto soccorso dell'Umberto I in codice rosso, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. "Spero che al più presto ciò che è avvenuto diventi un brutto ricordo per tutti noi. Spero tu stia bene e ti auguro una pronta ripresa", il testo del telegramma inviato da Ciro Immobile al conducente del tram.